Parler pendant l’amour : confiance, respect et sécurité

Vous aimeriez que votre chéri(e) vous murmure des mots doux pendant vos rapports intimes ? Ou peut-être préférez-vous qu’il ou elle vous parle crument. Mais comment devriez-vous vous y prendre si vous n’en avez pas l’habitude ? Voici quelques pistes pour vous désinhiber à deux.

Pour faire monter le désir, échanger des mots d’amour, de passion ou même des mots coquins peut être une bonne méthode. Mais réussir à lâcher prise de cette façon n’est pas toujours aisé. On peut craindre la réaction du partenaire ou même la moquerie. C’est pourquoi trois éléments doivent être réunis avant de se lancer. « Chacun doit avoir un sentiment de sécurité auprès de son partenaire, les deux doivent ressentir le respect mutuel et une grande confiance », détaille Olivia Benhamou, psychologue clinicienne, psychothérapeute & sexologue à Paris. Sans ces trois éléments, exposer ses désirs et fantasmes à l’oral s’avérera difficile.

Mais ce contexte bien établi n’y suffira pas forcément pour autant. « Il faut aussi retrouver la légèreté dans le couple, la dimension ludique qui est parfois perdue avec le temps », poursuit-elle. Et pour cela, « il est important de réapprendre d’abord à jouer ensemble dans d’autres territoires que la sexualité, de prendre du plaisir à deux ailleurs que dans le sexe pour rétablir une grande complicité. » En parallèle, il est important de communiquer au sens large, et pas seulement pendant les rapports, sur les émotions, la proximité, les souhaits, les rêves de chacun. C’est ainsi que les amoureux ressentiront une sensation de liberté sans avoir peur d’être jugés. C’est ainsi qu’il sera possible de lâcher-prise et d’échanger des propos librement pendant l’acte.

Que peut-on se dire ?

Il est préférable de décider de la tonalité des propos ensemble, car celle-ci dépendra de la sensibilité et des désirs de chacun. Ou du moins d’être en accord sur les limites des partenaires. « Il peut être plus facile d’initier un échange en faisant un jeu de rôle », suggère Olivia Benhamou. Et il n’est pas interdit d’être spontané et de tenter de nouvelles choses pour maintenir l’excitation. Mais là il s’agira de « préserver l’équilibre subtil entre expression de soi et limite du respect de l’autre et de son propre désir », conclut-elle.