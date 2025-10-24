Passage à l’heure d’hiver : simple habitude ou réel impact sur notre santé ?

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, nous reculerons nos montres d'une heure pour passer à l'heure d'hiver. Si ce rituel peut sembler anodin, les scientifiques alertent régulièrement sur lses conséquences sur notre organisme. Heureusement, le passage à l’heure d’hiver semble moins perturbant que le changement vers l’heure d’été.

Ce n’est pas qu’une impression : le changement d’heure bouscule réellement notre système circadien, notre horloge biologique interne. Les effets peuvent être multiples et parfois durables : troubles du sommeil, baisse de vigilance, irritabilité, difficultés de concentration et de mémorisation et même risques accrus d’accidents de la route ou du travail.

« L’adaptation de l’organisme à ce décalage horaire que nous lui imposons varie d’un individu à l’autre et peut durer généralement de un jour à une semaine, avance l’Inserm. Dans le contexte de ce changement d’heure, les jeunes enfants et les personnes âgées ont plus de risque de ressentir des effets négatifs, mais c’est aussi le cas des adolescents, des travailleurs de nuit, et de tous ceux souffrant d’un trouble du sommeil, qui auront plus de difficultés pour s’adapter au nouvel horaire. »

Heure d’hiver : la moins pénible

Selon Claude Gronfier, neurobiologiste et président de la Société Française de Chronobiologie, et Armelle Rancillac, neurobiologiste et chercheuse à l’Inserm, le passage à l’heure d’hiver serait moins difficile à gérer pour l’organisme que le passage à l’heure d’été. Et pour cause: nous gagnons une heure de sommeil.

Selon ces experts, notre horloge biologique a naturellement tendance à accumuler un retard d’environ 10 minutes sur le cycle de 24 heures. Reculer d’une heure en automne serait donc plus en phase avec notre tendance naturelle que d’avancer d’une heure au printemps.

Cette difficulté printanière est d’autant plus problématique que les Français souffrent déjà d’un déficit chronique de sommeil. Le baromètre 2022 de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance estime ce manque à environ 60 minutes par jour en moyenne.

Comment mieux vivre le changement d’heure ?

Si malgré tout vous craignez de mal vivre ce changement d’horaire, profitez de l’heure supplémentaire pour rattraper un peu de sommeil en retard. Par ailleurs, le passage à l’heure d’hiver rime immanquablement avec une baisse de la luminosité en journée. Exposez-vous à la lumière naturelle dès le matin pour aider votre horloge biologique à se “recaler”.