Pendant les fêtes, chassez le stress : votre cœur vous remerciera

Près de 80 % des adultes négligent leur santé pendant les vacances. Attention, prévient l’Association américaine de cardiologie, le stress de la période des fêtes peut avoir un impact significatif sur les habitudes saines, et, par conséquent, sur la santé cardiovasculaire. Garder des habitudes santé pendant les vacances, un défi !

Dans une nouvelle enquête, l’Association américaine de cardiologie (American Heart Association, AHA) désigne le stress de la période des fêtes et le fait que l’on mette de côté, durant cette période, les habitudes saines. Les cardiologues résument ainsi les résultats obtenus à leur enquête : « les vacances sont plus stressantes que les impôts, ce qui amène les gens à négliger leur propre santé pendant la période la plus merveilleuse de l’année ». 63 % des adultes américains interrogés à l’échelle nationale en décembre 2023 ont affirmé que la période des fêtes était plus stressante pour eux que la saison des impôts. Une boutade ? Pas tant que cela.

Tous, quel que soit l’âge, ont du mal à donner la priorité à leur santé mentale et physique à cette période de l’année. Concilier travail, famille, finances et obligations quotidiennes, tout en essayant de participer aux événements festifs, induit un stress chronique pour beaucoup.

Les fêtes, quel stress !

79 % des personnes interrogées conviennent que pendant les vacances, elles sont tellement concentrées sur la création de moments privilégiés pour les autres qu’elles négligent leurs propres besoins. Une majorité d’Américains (51 %) déclarent même qu’il leur faut des semaines pour se sentir moins stressés après les vacances, et plus d’un quart des mères de famille estiment qu’elles ont besoin d’au moins un mois, voire plus, pour récupérer. 71 % affirment que leur plus grand regret après les fêtes est de ne pas avoir pris le temps de se détendre. De plus, manger sainement (69 %), faire de l’exercice régulièrement (64 %) et dormir suffisamment (56 %) sont les trois principales activités que les répondants à l’enquête reconnaissent avoir du mal à prioriser pendant la période des fêtes.

Combattez le stress avec des habitudes saines

Les exigences de ce moment de l’année peuvent en effet, accabler. « Le stress chronique peut avoir un impact négatif à la fois sur votre santé mentale et physique à long terme s’il n’est pas géré », note le Dr Glenn Levine de l’AHA. « Les fêtes sont une période facile pour justifier le report d’habitudes saines, mais il est important de gérer le stress chronique et d’autres facteurs de risque pour rester en bonne santé pendant la période des fêtes et au début de la nouvelle année. »

Pour nous y aider, les cardiologues ont préparé une check-list :

– Mangez intelligemment : choisissez des portions raisonnables et privilégiez les fruits et légumes par rapport aux aliments à éviter ;

– bougez davantage : l’activité physique étant l’un des meilleurs moyens de gérer le stress, essayez de vous astreindre à une courte marche chaque jour. Toute activité est bonne à prendre, autant qu’elle soit amusante. L’exercice peut soulager les tensions mentales et physiques ;

– dormez bien : un sommeil de qualité peut influencer votre humeur, vos habitudes alimentaires, votre mémoire et bien plus encore. Désactivez les notifications de votre téléphone et détendez-vous. Essayez de dormir sept à neuf heures chaque nuit. Pour lutter contre l’insomnie, ajoutez de la méditation de pleine conscience et de l’activité physique ;

– abandonnez les mauvaises habitudes : trop d’alcool, de tabac ou de caféine peut augmenter la tension artérielle.

Le stress des fêtes de fin d’année ne passera pas par moi !

L’association formule en outre plusieurs conseils anti-stress :

ralentissez (planifiez à l’avance et prévoyez suffisamment de temps pour accomplir les choses les plus importantes et avancez dans les grands projets une étape à la fois) ;

laissez tomber l’inquiétude (accordez-vous une pause et respirez), riez même lorsque vous êtes seul, soyez connectés aux autres (une dose quotidienne d’amitié est une excellente médecine) ;

donnez de votre temps (aider les autres vous aide) et penchez-vous sur les choses que vous pouvez changer (prenez le temps d’acquérir une nouvelle compétence, d’atteindre un objectif ou d’aimer et d’aider les autres).

Alors profitons de l’occasion des fêtes pour entretenir les relations familiales et amicales. C’est une chance sur le plan humain, mais aussi cardiovasculaire. En effet, l’isolement social et la solitude, sources courantes de stress, sont liés à un risque accru de maladies cardiovasculaires ; de l’ordre de 50 %, selon unene méta-analyse. Ainsi, ne boudez pas votre plaisir en famille pendant les fêtes, et prenez aussi soin de vous !