Pesticides : vivre à proximité de vignes augmente-t-il le risque de leucémie ?

L’exposition domestique des enfants aux pesticides a déjà été pointée comme un facteur favorisant de cancers pédiatriques. En revanche, vivre à proximité de parcelles agricoles traitées aux pesticides augmente-il les risques ?

Une exposition environnementale aux pesticides, en vivant à proximité de parcelles agricoles, augmente-t-il le risque de cancer chez les enfants ? C’est pour répondre à cette question qu’une équipe Inserm a mené une étude portant sur l’association entre la proximité du lieu de résidence aux vignes et le risque de leucémie chez les enfants de moins de 15 ans.

Pour ce faire, ils se sont appuyés sur les données du Registre national des cancers de l’enfant sur la période 2006-2013 et ont comparé les données de 3 711 enfants de moins de 15 ans atteints de leucémie à celles de 40 196 enfants non malades.

Un risque « modéré »

Premier constat rassurant : le fait de vivre à proximité de vignes ne semble pas être en soi un facteur de risque. En effet, 9,3% des enfants atteints de leucémie vivaient à moins d’un kilomètre de vignes. Contre 10% pour le groupe témoin.

En revanche, et ce second constat est un peu plus inquiétant, la taille des vignes compte : toujours dans un rayon d’un kilomètre autour de l’habitation, le risque de développer une leucémie de type « lymphoblastique » – la plus fréquente – semble augmenter de 10 % à chaque fois qu’une parcelle croît de 10 %. En clair, plus la taille des vignes est importante et plus le risque augmente.

A noter : en France, environ 500 leucémies sont diagnostiquées chaque année chez des enfants.