Pétards et feux d’artifice : un plaisir qui peut tourner au drame

La période estivale est propice aux festivités et, avec elles, l'utilisation de pétards et de feux d'artifice se répand. Il y a ceux - très sécurisés – tirés par les municipalités. Et puis il y a ceux improvisés par les particuliers… avec des conséquences parfois dramatiques.

Chaque année, de nombreux accidents liés aux pétards et aux feux d’artifice sont recensés. Les mains, les doigts, les yeux et la tête sont les parties du corps les plus touchées, et les brûlures sont les blessures les plus courantes. Les pertes auditives sont également fréquentes.

Si vous décidez d’allumer quelques pétards pour le 14 juillet, vérifiez bien la présence du marquage « CE » au moment de l’achat. Ensuite, assurez-vous que les fusées et autres feux de Bengale soient accompagnés d’informations en français, concernant notamment les instructions d’utilisation et les limites d’âge : il convient de distinguer 4 catégories : F1 (interdit aux moins de 12 ans), F2 et F3 (interdit aux moins de 18 ans) et F4 (réservé aux professionnels).

Et pour savoir si vous pouvez tirer des feux d’artifices dans votre jardin, renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre département : des arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent les interdire.

Avant d’utiliser les feux d’artifice :

lisez attentivement et respectez scrupuleusement les instructions ;

et respectez scrupuleusement les instructions ; choisissez un lieu sécurisé . Assurez-vous d’être dans un espace suffisamment grand. Vérifiez l’absence d’obstacles dans la trajectoire du feu d’artifice, comme des arbres ou des lignes électriques ;

. Assurez-vous d’être dans un espace suffisamment grand. Vérifiez l’absence d’obstacles dans la trajectoire du feu d’artifice, comme des arbres ou des lignes électriques ; évitez les conditions météorologiques défavorables . Ne tirez pas de feux d’artifice en cas de vent fort, afin d’éviter le risque d’incendie ;

. Ne tirez pas de feux d’artifice en cas de vent fort, afin d’éviter le risque d’incendie ; respectez certaines règles de sécurité pendant l’utilisation . La personne qui tire les feux d’artifice ne doit pas boire d’alcool ou consommer du cannabis. Les spectateurs doivent se tenir à une distance raisonnable. Ne rallumez jamais un pétard ou un feu d’artifice qui n’a pas explosé au premier essai ;

. La personne qui tire les feux d’artifice ne doit pas boire d’alcool ou consommer du cannabis. Les spectateurs doivent se tenir à une distance raisonnable. Ne rallumez jamais un pétard ou un feu d’artifice qui n’a pas explosé au premier essai ; sensibilisez les enfants aux dangers. Expliquez-leur les risques liés à ces engins explosifs et insistez sur l’importance de ne jamais les manipuler sans la supervision d’un adulte.

Que faire en cas d’accident ? En cas de brûlure, refroidissez la zone brûlée et en fonction de son étendue et de sa localisation (visage, yeux…), appelez les secours. S’il s’agit d’un doigt arraché, ne mettez surtout pas le membre sectionné directement au contact de la glace pour éviter qu’il ne gèle : placez-le dans un sac plastique sec et emballez ce sac dans du tissu. Puis placez l’ensemble dans un second sac rempli de glace et appelez les secours.