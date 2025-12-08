Generic selectors
Peut-on boire l’eau chaude du robinet ?

08 décembre 2025

Boire de l'eau chaude sortie directement du robinet ou l’utiliser pour cuisiner est une pratique courante dans de nombreux foyers. Pourtant, cette habitude apparemment anodine peut présenter de véritables risques pour la santé.

Pour se préparer un thé ou pour faire cuire des pâtes, nous sommes nombreux à utiliser l’eau chaude du robinet. A tort, car ce simple geste n’est pas sans conséquence.

L’eau chaude qui sort de nos robinets ne prend pas le même chemin que l’eau froide. Elle a généralement séjourné dans un chauffe-eau ou un ballon d’eau chaude. Ce stockage prolongé favorise l’accumulation de problèmes potentiels que nous ne pouvons pas voir à l’œil nu.

Comme l’explique le site de gestion des eaux de Paris, eaudeparis.fr, « l’eau stagne dans ces installations depuis plus longtemps, le tartre s’y développe et, bien souvent, les métaux de la canalisation ont tendance à se dégrader en fonction de la température de l’eau ». Cette dégradation peut entraîner la libération de métaux lourds (notamment du plomb dans les installations anciennes) qui se dissolvent plus facilement dans l’eau chaude que dans l’eau froide.

Un impact sur le goût

Avec le temps, les sédiments, la rouille et divers contaminants peuvent s’accumuler dans le réservoir, affectant considérablement la qualité de l’eau. Plus préoccupant encore, certaines bactéries, comme  Legionella responsable de la légionellose, prospèrent dans les environnements tièdes et chauds, créant un risque sanitaire.

Outre ces  risques pour la santé, le goût et l’odeur de vos aliments et boissons peuvent également être altérés par l’eau chaude du robinet. Plus l’eau stagne longtemps dans le chauffe-eau, plus elle risque de présenter des goûts et des odeurs métalliques ou désagréables.

Les bonnes pratiques à adopter

La solution est simple : utilisez toujours l’eau froide du robinet pour la cuisine et les boissons, puis chauffez-la selon vos besoins. En clair, remplissez votre bouilloire avec de l’eau froide uniquement. Pour la cuisson des pâtes, du riz ou des légumes, commencez toujours par de l’eau froide. Et bien entendu, pour préparer des biberons, n’utilisez jamais l’eau chaude du robinet.

  • Source : https://www.eaudeparis.fr - https://www.thirstywork.com/articles/why-you-shouldnt-use-water-from-the-hot-tap-for-drinking-or-cooking

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Dorothée Duchemin

