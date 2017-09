Elastiques, savon… quand les femmes enceintes mangent n’importe quoi

Bien loin des classiques envies de fraises ou de cornichons, les futures mamans peuvent ressentir le besoin irrépressible de consommer des produits non comestibles. Un trouble du comportement alimentaire baptisé le pica, difficile à avouer et dont il faut pourtant parler à son médecin ou à sa sage-femme.

Vous vous surprenez à manger de la terre ou de la farine crue, à croquer dans du savon ou des cailloux, à grignoter des élastiques en caoutchouc ? Inutile de vous précipiter aux urgences psychiatriques, vous n’êtes pas en train de perdre la raison. Et vous n’êtes pas non plus un cas isolé. Si l’on ne connaît pas la proportion de futures mamans concernées par le pica, il y en a plus qu’on ne pourrait le penser.

Risque de carence en fer

Ce trouble du comportement alimentaire, appelé aussi cacophagie, est caractérisé par le besoin incontrôlable de manger des produits non comestibles et non nutritifs. Il semblerait s’expliquer par une carence en fer. Il est donc doublement important d’oser en parler à son médecin ou à sa sage-femme. Non seulement l’ingestion de certaines matières peut s’avérer dangereuse pour la santé des dents ou du système digestif. Mais une éventuelle carence en fer pourra aussi être recherchée via un bilan sanguin et, si nécessaire, être traitée.

Dans tous les cas, des solutions existent et il n’y a aucune honte à éprouver ce type de compulsion. Et rassurez-vous, le pica disparaît le plus souvent après la naissance.

A noter : les personnes autistes, les enfants en bas âge peuvent aussi être atteints de Pica. Chez ces derniers , c’est généralement transitoire.