Pneumocoque : élargir la vaccination à tous les plus de 65 ans ?

La Haute Autorité de santé (HAS) vient d'annoncer une évolution majeure dans la stratégie vaccinale contre le pneumocoque. Dans un communiqué publié ce 28 janvier 2025, elle recommande la vaccination de toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, qu'elles présentent ou non des facteurs de risque.

Les infections à pneumocoques représentent un enjeu de santé publique majeur, particulièrement chez les seniors. Comme le rappelle Santé Publique France, « elles sont dues à une bactérie appelée Streptococcus pneumoniae, responsable d’infections fréquentes telles que des otites, des sinusites, des pneumonies, mais aussi des septicémies ou des méningites. Elles touchent le plus souvent les personnes fragiles (personnes atteintes de maladies chroniques, jeunes enfants, séniors…) ».

Chez les séniors justement, les données sont éloquentes : l’incidence des infections invasives reste élevée chez les adultes à risque et augmente de façon importante avec l’âge. Elle est 6 fois plus importante à 89 ans et plus, qu’à l’âge de 50 ans. Et la mortalité peut atteindre 30 %.

Cibler les plus de 65 ans

Mais plus préoccupant encore, la moitié des seniors hospitalisés pour une pneumonie aiguë et plus d’un quart des hospitalisations pour une infection invasive a pneumocoque surviennent chez des personnes sans comorbidités et qui échappent donc aux recommandations vaccinales actuelles. D’où la préconisation de la Haute autorité de santé (HAS) de vacciner tous les plus de 65 ans.

Une simplification du schéma vaccinal

Le vaccin préconisé, le Prevenar-20, présente l’avantage d’une administration unique, contrairement au schéma précédent qui nécessitait deux injections distinctes. Cette simplification devrait contribuer à améliorer la couverture vaccinale, actuellement très insuffisante (entre 5 et 16,9 %).

Les personnes âgées de 65 ans et plus se voient désormais recommander quatre vaccins (Covid-19, grippe, zona et pneumocoque) ainsi qu’un rappel DTP (diphtérie – tétanos – poliomyélite).