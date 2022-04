Post-partum : se remettre au sport en douceur

Mettre un enfant au mode n’est pas chose facile. C’est même carrément du sport ! Pour autant, il est déconseillé de se remettre à d’autres disciplines athlétiques trop rapidement après l’accouchement. Mais alors quand et comment reprendre l’activité physique en toute sécurité ?

Généralement, une jeune maman est trop occupée et fatiguée par sa nouvelle vie pour avoir envie de reprendre le sport dans les premiers jours suivant son accouchement. Dans tous les cas, il est important de permettre aux tissus de guérir, « que ce soit pour une lésion périnéale ou une plaie chirurgicale » après une césarienne, précise le Groupe PhysioExtra, un réseau de cliniques en réadaptation au Québec.

Indispensable rééducation du périnée

Même si vous souhaitez perdre rapidement le poids pris durant la grossesse, soyez patiente. Il est essentiel de permettre une rééducation périnéale de qualité avant la reprise d’un sport. L’accouchement et la grossesse en elle-même engendrent un stress pour les muscles du plancher pelvien. « La posture aussi change durant la grossesse, ce qui diminue l’efficacité des abdominaux profonds et laisse le dos plus vulnérable aux blessures. Cette prise en charge vous aidera à récupérer votre forme physique plus rapidement tout en prévenant ou en traitant les fuites urinaires et les maux de dos », souligne le Groupe PhysioExtra.

Ensuite, dès que cette rééducation sera réalisée et que votre médecin ou votre sage-femme vous donnera le feu vert, débutez par de courtes marches. Il est généralement recommandé d’attendre 4 à 6 semaines pour la reprise des activités plus aérobiques. Choisissez alors des activités comme la natation, le cardio-Poussette, le Pilates et le yoga postnatal ainsi que la marche rapide. Le vélo ou l’entraînement en salle avec poids libres ou appareils d’entraînement peut aussi être envisagé de façon encadrée. Mais il faut éviter la course à pied et les sauts pour environ 3 à 6 mois.

A noter : une reprise trop rapide du sport après l’accouchement peut entraîner une descente d’organes, que l’on nomme prolapsus.