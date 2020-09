Pour le cœur, un régime à deux, c’est mieux

Après avoir subi un infarctus du myocarde, il est fortement recommandé de modifier certaines de ses habitudes, notamment alimentaires. Une étude néerlandaise nous apprend que c'est plus facile lorsque l'on vit en couple, et que son partenaire participe aussi.

Arrêt du tabac, activité physique, alimentation plus équilibrée… Voilà les points sur lesquels les personnes qui ont survécu à un infarctus sont incitées à agir pour prévenir un nouvel événement cardiaque. Des changements d’habitudes et de mode de vie plus faciles à mettre en place si son partenaire de vie participe activement. C’est particulièrement notable lorsqu’il s’agit d’essayer de perdre du poids, selon une étude présentée à l’occasion du congrès de la Société européenne de Cardiologie, qui, Covid-19 oblige, se tient virtuellement jusqu’au 1er septembre.

Cette étude néerlandaise s’est concentrée sur 824 patients ayant subi une crise cardiaque. La moitié a suivi, en plus des soins habituels, un ou des programmes centrés sur les changements des habitudes de vie : tabac, activité physique et régime. Les partenaires des malades étaient invités à y participer, et 48% ont accepté. L’autre groupe n’a reçu que les soins habituels.

Résultat : « Les patients dont les partenaires ont rejoint le programme ont perdu plus de poids que les patients dont le partenaire n’a pas rejoint le programme », explique Lotte Verweij, auteure de l’étude. Pour elle, « les couples ont souvent des modes de vie comparables et il est difficile de changer les habitudes lorsqu’une seule personne fait l’effort. Des problèmes pratiques entrent en jeu, comme faire les courses, mais aussi des défis psychologiques. Un partenaire qui soutient peut aider à maintenir la motivation ». L’étude n’a en revanche pas établi de lien entre la participation du partenaire à l’activité physique, ainsi que l’arrêt du tabac.