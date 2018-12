Pour les personnes âgées aussi, la sexualité rime avec bien-être

Non, les personnes âgées ne sont pas asexuées ! Leur vie intime ne devrait plus être taboue. Des chercheurs britanniques rappellent à quel point les rapports sexuels participent au bien-être, même après 65 ans.

On peut être âgé et avoir une vie sexuelle. C’est même un facteur de bien-être. C’est d’ailleurs prouvé scientifiquement. Des chercheurs de l’Université Anglia Ruskin à Cambridge en Angleterre ont enquêté et ont relevé les données « intimes » de près de 7 000 personnes de plus de 65 ans. Ils ont ainsi observé que celles et ceux qui avaient eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois présentaient un profil plus heureux.

Particulièrement vrai pour les hommes

Mais pour être précis, il convient de distinguer les sexes ! En fait, pour les femmes, le bien-être était surtout associé au fait d’être aimées, embrassées, caressées. Pour les hommes en revanche, c’est bien le rapport sexuel en tant que tel, et sa fréquence qui étaient liés au bonheur.

« De précédentes recherches ont suggéré que des rapports sexuels fréquents sont associés à un bien-être psychologique mais aussi physiologique », rappellent les auteurs. « Ils améliorent la qualité de vie et la santé mentale, ils préviendraient aussi le risque de certains cancers ou maladies cardiovasculaires. »

« Nous ne devons plus considérer les personnes âgées comme asexuées », concluent-ils. « Nous encourageons les praticiens à interroger leurs patients sur leur vie sexuelle. »