Pour nos dents, est-il risqué de boire de l’eau gazeuse ?

Pour beaucoup, l'eau gazeuse est devenue la parfaite alternative entre des sodas trop sucrés et l’eau plate jugée sans intérêt gustatif. Mais cette boisson pétillante soulève des questions quant à ses effets sur notre santé dentaire. L’eau gazeuse est-elle vraiment sans danger pour l'émail de nos dents ?

Vous avez peut-être entendu dire que l’eau gazeuse, en raison de son acidité, pourrait endommager vos dents. Cette préoccupation n’est pas totalement infondée : toute boisson contenant du gaz carbonique présente effectivement un niveau d’acidité plus élevé que l’eau plate.

L’inquiétude est donc légitime… mais exagérée. Sur son site, l’Association dentaire américaine (ADA) mentionne une étude menée sur des dents extraites lors de traitements dentaires et données à la recherche, les scientifiques ont comparé les effets de l’eau gazeuse et de l’eau ordinaire sur l’émail dentaire. Résultat : les deux types d’eau avaient pratiquement le même impact sur l’émail.

Tout est une question de pH

Pour comprendre pourquoi l’eau gazeuse est relativement inoffensive pour vos dents, il faut s’intéresser à son acidité, mesurée par le pH.

L’eau plate embouteillée présente un pH neutre de 7. L’eau gazeuse comme Perrier est légèrement plus acide avec un pH de 5,25. Selon l’ADA, ce niveau est considéré comme « minimalement corrosif ». Pour mettre cela en perspective, le jus de cranberry, avec un pH de 2,5, est qualifié d’« extrêmement corrosif » par l’ADA.

En d’autres termes, même si l’eau gazeuse est légèrement acide en raison du processus de carbonatation qui crée de l’acide carbonique (introduction de dioxyde carbone dans l’eau plate sous pression pour créer des bulles), cette acidité est trop faible pour causer des dommages significatifs à vos dents lors d’une consommation normale.

Attention aux eaux aromatisées

Si l’eau gazeuse nature est sans danger pour les dents, la situation change avec certaines eaux aromatisées. Les eaux gazeuses aux agrumes (citron, orange, pamplemousse) présentent souvent des niveaux d’acidité plus élevés qui peuvent augmenter le risque d’érosion de l’émail dentaire. Donc évitez de les siroter tout au long de la journée.

La véritable menace pour vos dents ne vient pas des bulles, mais du sucre. Certaines eaux gazeuses contiennent des sucres ajoutés qui peuvent contribuer à l’apparition de caries. Il est donc essentiel de lire attentivement les étiquettes. Enfin, il est important de souligner que l’eau gazeuse nature est infiniment meilleure pour vos dents que les sodas. Ces derniers combinant acidité et forte teneur en sucre.