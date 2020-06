Pour une bonne nuit, mieux vaut dormir à 2

En couple, dormir à 2 est une pratique courante. Mais a-t-elle un impact sur la qualité du sommeil ? En clair, pour des nuits reposantes, vaut-il mieux partager sa couche ou faire chambre à part ?

Les études sur la relation entre le fait de partager son lit et la qualité du sommeil sont à la fois rares et contradictoires. Des chercheurs allemands ont donc voulu en savoir plus. Pour ce faire, ils ont recruté 12 couples qui ont dû passer 4 nuits (à deux puis seul) en laboratoire. Les binômes ont été soumis à une polysomnographie, un examen permettant de mesurer, au cours du sommeil, différentes variables (rythme respiratoire, rythme cardiaque…).

Il ressort que lorsque la nuit est passée à deux, le sommeil paradoxal est moins perturbé et sa durée est même allongée. Or, selon les auteurs, « c’est durant cette phase associée aux rêves dont nous nous souvenons, que les émotions se régulent, que la mémoire se consolide et que le processus de résolution des problèmes se met en marche. »

Si de nombreuses questions restent en suspens, les auteurs expliquent que « dormir avec un partenaire pourrait vous donner un coup de pouce en ce qui concerne votre santé mentale, votre mémoire et vos compétences créatives ».

A noter : Les scientifiques ont aussi observé que les membres du couple avaient plus tendance à bouger lorsque l’être aimé partageait le lit. Sans que cela n’altère pour autant le sommeil de l’autre.