Faut-il faire vacciner son chien contre la grippe ?

La question de la vaccination de leur chien contre la grippe préoccupe de plus en plus de propriétaires d'animaux. Car oui, il existe une forme canine du virus. Même si en France, le risque est très limité, pour ne pas dire nul.

Toux persistante, écoulements nasaux, fièvre, léthargie… aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe bien une version canine de la grippe. Avec des symptômes qui ne sont en réalité pas si éloignés de ceux des humains.

Qu’est-ce que la grippe canine ?

La grippe canine, ou influenza canine, est une maladie respiratoire contagieuse qui affecte spécifiquement les chiens. Elle est causée par un virus grippal spécifique (par exemple la souche H3N8). En d’autres termes, votre animal ne peut pas vous transmettre la maladie, et inversement.

Contrairement à la version humaine, la grippe canine n’est pas présente de manière endémique à travers le monde. Sa prévalence varie considérablement selon les pays et les territoires. Dans certaines zones, notamment aux États-Unis ou en Corée du sud, des épidémies localisées ont été signalées, tandis que dans d’autres, la maladie reste rare. A ce propos, le Quotidien du Pharmacien indique qu’en France, « aucun cas de grippe canine n’a encore été décrit ».

Le vaccin contre la grippe canine : nécessaire ou superflu ?

La décision de vacciner son chien contre la grippe dépend de plusieurs facteurs qu’il convient d’évaluer attentivement : si, par exemple, votre chien est en contact avec d’autres congénères (chenils, pensions…). Ou bien si vous vivez dans une région où des cas de grippe canine ont été récemment signalés.

D’après les recommandations de la World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), la vaccination contre la grippe canine est classée parmi les « non-core » (non essentielles pour tous les chiens), c’est-à-dire qu’elle dépend du risque individuel. Et, encore une fois, en France, ce risque semble inexistant.

Ne pas confondre avec la toux du chenil

En revanche, la toux du chenil est une maladie très contagieuse de l’appareil respiratoire du chiot et du chien, qui se traduit par une forte toux rauque et sèche, dont les symptômes peuvent faire penser à ceux de la grippe. Son nom « toux du chenil » provient du fait que les animaux la contractent en collectivité. Il s’agit là d’une pathologie qui se soigne très bien… si elle est détectée à temps. Dans le cas contraire, elle peut évoluer vers une pneumonie. Le meilleur moyen de protéger votre chien contre la toux de chenil reste, dans ce cas, la vaccination.