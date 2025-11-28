Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 072 articles

VIH : plus de 5 000 contaminations en France en 2024

28 novembre 2025

Environ 5 100 nouveaux cas de VIH ont été diagnostiqués en France en 2024, un chiffre qui se stabilise après la hausse observée pendant la période Covid. Si la prise en charge médicale montre des résultats encourageants, le dépistage tardif reste un défi majeur, particulièrement dans certains territoires comme la Guyane ou l'Île-de-France.

En 2024, plus de 8 millions de tests du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ont été réalisés en France. Environ 5 100 personnes ont découvert leur séropositivité au VIH cette année-là, un chiffre qui se stabilise après l’augmentation observée entre 2020 et 2023, durant la période du Covid-19.

Quel est le profil des nouvelles contaminations ?

Le profil des personnes nouvellement diagnostiquées révèle plusieurs caractéristiques :

  • les personnes nées à l’étranger représentent 56 % des découvertes de séropositivité, avec 43 % d’entre elles contaminées après leur arrivée en France ;
  • les rapports hétérosexuels restent le premier mode de contamination (53 %), suivis des rapports sexuels entre hommes (42 %). Les personnes trans représentent 2 % des nouveaux cas, les usagers de drogues injectables 1 %.

En 2024, 43 % des infections à VIH ont été découvertes à un stade tardif, dont 27 % à un stade avancé. Bien qu’en diminution depuis 2020, cette proportion reflète les opportunités manquées de dépistage et de mise sous traitement précoce.

Des progrès significatifs dans la prise en charge

Pourtant, les chiffres de la prise en charge reflètent des progrès importants : 94 % des personnes vivant avec le VIH étaient diagnostiquées, 96 % d’entre elles étaient sous traitement antirétroviral, et 97 % avaient une charge virale indétectable. Ces chiffres traduisent l’efficacité de la prise en charge médicale en France.

Pourtant, l’épidémie reste particulièrement préoccupante dans certains territoires : la Guyane en premier lieu, suivie de Mayotte, des Antilles et de l’Île-de-France. « Ces disparités géographiques appellent à des réponses ciblées », alerte Santé publique France.

A noter : en 2024 en France, environ 9 700 personnes vivraient avec le VIH sans le savoir.

  • Source : Santé publique France

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

VIH : plus de 5 000 contaminations en France en 2024
Lire la suite
Faut-il faire vacciner son chien contre la grippe ?
Lire la suite
La lutte contre le VIH/sida connaît un « revers historique »
Lire la suite
Grippe : bientôt un vaccin à ARN messager ?
Lire la suite
Croissance: les filles arrêtent-elles de grandir après leurs premières règles ?
Lire la suite
Santé des yeux : comment le tabac aggrave des nombreuses maladies
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fertilité : tout ce que vous devez savoir sur l’autoconservation des ovocytes

SUIVANTE

Infertilité : qu’est-ce que la médecine de la reproduction ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils