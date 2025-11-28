VIH : plus de 5 000 contaminations en France en 2024

En 2024, plus de 8 millions de tests du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ont été réalisés en France. Environ 5 100 personnes ont découvert leur séropositivité au VIH cette année-là, un chiffre qui se stabilise après l’augmentation observée entre 2020 et 2023, durant la période du Covid-19.
Le profil des personnes nouvellement diagnostiquées révèle plusieurs caractéristiques :
En 2024, 43 % des infections à VIH ont été découvertes à un stade tardif, dont 27 % à un stade avancé. Bien qu’en diminution depuis 2020, cette proportion reflète les opportunités manquées de dépistage et de mise sous traitement précoce.
Pourtant, les chiffres de la prise en charge reflètent des progrès importants : 94 % des personnes vivant avec le VIH étaient diagnostiquées, 96 % d’entre elles étaient sous traitement antirétroviral, et 97 % avaient une charge virale indétectable. Ces chiffres traduisent l’efficacité de la prise en charge médicale en France.
Pourtant, l’épidémie reste particulièrement préoccupante dans certains territoires : la Guyane en premier lieu, suivie de Mayotte, des Antilles et de l’Île-de-France. « Ces disparités géographiques appellent à des réponses ciblées », alerte Santé publique France.
A noter : en 2024 en France, environ 9 700 personnes vivraient avec le VIH sans le savoir.
Source : Santé publique France
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
