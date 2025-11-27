Santé des yeux : comment le tabac aggrave des nombreuses maladies

Glaucome, rétinopathie diabétique… le tabagisme est un facteur aggravant de ces maladies, qui, in fine, peuvent conduire à la cécité. Aussi, l’arrêt du tabac devrait faire partie du traitement de première intention pour ces pathologies.

On le sait, le tabac est en cause dans l’apparition de certains cancers, du poumon et de la vessie notamment. Il favorise également la survenue de certaines maladies cardiovasculaires et respiratoires (hypertension artérielle, infarctus du myocarde, bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO…). On connaît moins les dangers du tabagisme pour la santé des yeux. « Le tabac a des effets délétères sur la circulation sanguine. Il entraîne une vasoconstriction des vaisseaux. L’œil étant composé de nombreux petits vaisseaux, sous l’action du tabac, ceux-ci se contractent, ce qui diminue l’arrivée d’oxygène au niveau des tissus ophtalmiques, détaille le Dr. Sarah Ayello-Scheer, ophtalmologiste à l’Hôpital national des Quinze-Vingts. Outre l’effet vasoconstricteur, le tabac est aussi à l’origine d’une accumulation de toxine au niveau de la rétine et du nerf optique ».

Facteur aggravant du glaucome et de la rétinopathie diabétique

Ces mécanismes sont des facteurs aggravant de glaucome et de diabète avec une atteinte optique déclarée. Pour rappel, dans le glaucome, les terminaisons nerveuses du nerf optique sont abîmées au niveau de la rétine. Le nerf optique perd progressivement ses fibres, ce qui entraîne une diminution du champ visuel. Le glaucome est la seconde cause de cécité dans les pays développés après la dégénérescence maculaire lié à l’âge (DMLA). « Dans le cadre d’un glaucome, une personne qui fume a beaucoup plus de risque d’avoir une évolution délétère de son champ visuel qu’une personne qui n’est pas tabagique à critère de maladie égale », note la spécialiste.

Quant au diabète, celui-ci se caractérise par une atteinte des petits vaisseaux dont ceux qui composent la rétine. Ils se dilatent ou se bouchent et, à un stade plus avancé, de nouveaux se forment mais sont plus fragiles et se rompent facilement. « Le tabac aggrave l’atteinte des petits vaisseaux liés au diabète », pointe le Dr. Ayello-Scheer. Et si rien n’est fait, une rétinopathie diabétique s’installe et peut conduire à la cécité.

L’arrêt du tabac, une nécessité

Neuropathie optique inflammatoire, neuropathie optique ischémique … Le tabac aggrave l’ensemble des neuropathies optiques. « Le tabac n’est pas la cause de ces maladies, mais quand elles sont présentes, le fait de fumer entraîne une vasoconstriction et une accumulation de toxine au niveau de la rétine et du nerf optique, qui ne font qu’aggraver des lésions préexistantes. » A noter également que la durée et l’intensité d’une intoxication au tabac influenceront la sévérité des effets.

Quid de la DMLA, cette maladie chronique de la zone centrale de la rétine (la macula) ? Plusieurs études ont montré que les fumeurs présentaient plus de risques de développer cette pathologie que les non-fumeurs. « Il est recommandé de proposer l’arrêt du tabac au patient ayant une DMLA. Pour les fumeurs dépendants, un accompagnement au sevrage tabagique par un professionnel de santé est recommandé », écrit la Haute Autorité de Santé dans ses recommandations de bonnes pratiques concernant la prise en charge de la maladie.

Selon notre experte, les patients ne sont pas suffisamment sensibilisés aux risques que représente le tabac pour leur santé visuelle. « Même les praticiens. On pense au tabac quand la maladie s’aggrave. Mais en traitement primaire, on n’insiste pas suffisamment là-dessus, regrette l’ophtalmologiste. Pourtant, il est nécessaire d’encourager les patients à arrêter de fumer, éventuellement leur proposer un accompagnement, car cela peut vraiment freiner l’évolution de la maladie », insiste l’ophtalmologiste.