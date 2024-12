Pourquoi certains enfants ont-ils peur du Père Noël ?

Pour la plupart des enfants, se faire prendre en photo avec le Père Noël fait partie des festivités de Noël. Cependant, certains jeunes enfants trouvent cette sortie effrayante.

La peur du Père Noël, et plus généralement des personnes déguisées, est relativement fréquente chez les 2-4 ans. Elle est liée à une étape normale de leur développement psycho-affectif et elle passera comme elle est venue.

A un âge où ils sont en pleine construction de leur identité, rencontrer un personnage grimé, dont il est difficile de décrypter l’expression, dissimulée derrière une grosse barbe, est très déstabilisant pour les jeunes enfants. Pour peu que cette rencontre se fasse dans un centre commercial bondé ou lors d’une fête bruyante, et soit assortie d’un tonitruant « hohoho », imaginez ce qui peut se passer dans leur tête. Surtout si on les oblige à aller s’asseoir sur les genoux de cet inconnu !

Ne le forcez pas

Il est assez ironique d’enseigner aux enfants ce « danger des inconnus » pour faire machine arrière au moment des fêtes afin d’obtenir une photo avec le Père Noël. Un conseil : inutile de faire le forcing sous prétexte que ça va finir par l’amuser. Mieux vaut couper court. Inutile de chercher à le raisonner et encore moins de le gronder.

Et si vraiment vous souhaitez que la rencontre se passe le mieux possible, familiarisez, à l’avance, votre enfant avec le Père Noël. Demandez aussi à un enfant plus âgé de l’accompagner. Les « grands » font souvent office d’exemple.

Et si vraiment rien n’y fait, dites-vous que la plupart des enfants finissent par surmonter leur peur du Père Noël et qu’il existe d’autres moyens d’immortaliser cette période. Et retentez votre chance l’année suivante.