Pourquoi est-il indispensable de vous démaquiller ? (Vidéo)

08 octobre 2025

Vous faites souvent l’impasse sur l’étape démaquillage avant d’aller au lit ? Mauvaise idée. Le mascara ou le fard à paupières peut, à la longue, être responsable d’une altération de l’acuité visuelle. Quant au maquillage que vous appliquez sur votre visage, certains composés peuvent pénétrer dans votre peau si vous ne le retirez pas avant de dormir. Les conseils de Laurence Coiffard, enseignante-chercheuse en cosmétologie à la faculté de pharmacie de Nantes (Loire-Atlantique).

