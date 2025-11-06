Pourquoi les orages aggravent-ils les crises d’asthme ?

Une nouvelle étude américaine vient confirmer ce que certains patients asthmatiques ressentaient déjà : les orages peuvent provoquer ou accentuer les crises. Ces résultats, présentés lors du congrès 2025 de l'American College of Allergy, Asthma and Immunology à Orlando, mettent en lumière un phénomène appelé « asthme d'orage ».

Selon l’Organisation mondiale de l’allergie (The World Allergy Organization), « les orages sont considérés comme un facteur de risque pour les crises d’asthme, particulièrement chez les patients souffrant d’allergie aux pollens ». Ce phénomène connu sous le nom « d’asthme d’orage » (ou « thunderstorm asthma » en anglais), a été documenté pour le première fois dans les années 1980 au Royaume-Uni et en Australie.

Présenté au congrès annuel 2025 de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) à Orlando, un travail américain a quantifié le phénomène aux États-Unis dans les régions à forte concentration de pollen.

Une équipe a analysé 4 439 visites aux urgences liées à l’asthme dans trois hôpitaux de Wichita, au Kansas, entre janvier 2020 et décembre 2024. En croisant ces données avec les relevés météorologiques, ils ont identifié 38 jours d’orage pendant cette période.

Les résultats sont frappants :

14 % de toutes les visites aux urgences pour asthme (627 cas) se sont produites lors de ces 38 jours d’orage, qui ne représentent pourtant que 2 % des jours de la période étudiée ;

en moyenne, près de 18 patients asthmatiques se présentaient aux urgences les jours d’orage, contre seulement 3 les jours sans orage.

« Ces résultats confirment que les orages peuvent représenter un risque sérieux pour la santé des personnes asthmatiques », expliquent les auteurs.

Quelles sont les causes de l’asthme orageux ?

Le mécanisme exact n’est pas encore totalement élucidé, mais plusieurs hypothèses existent :

les fortes pluies et les vents déplacent les grains de pollen et peuvent les fragmenter en particules plus petites, qui pénètrent plus facilement dans les poumons ;

les changements brusques de pression atmosphérique et l’humidité pourraient également affecter les voies respiratoires déjà sensibles.

Si vous êtes concerné par l’asthme, suivez les prévisions météorologiques et soyez attentif aux alertes orageuses. Restez à l’intérieur avec les fenêtres fermées pendant et après un orage. Ayez toujours votre inhalateur de secours à portée de main. Et portez un masque si vous devez sortir pendant ou après un orage.