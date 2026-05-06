Pourquoi les plaies démangent-elles en cicatrisant ?

La cicatrisation est un processus complexe permettant la restauration complète des tissus en cas de coupure ou encore d’égratignure. Et cette cicatrisation s’accompagne bien souvent de démangeaisons. Un phénomène tout à fait normal qui montre que l’organisme fait bien son travail.

Lorsque vous vous blessez, votre corps lance un programme de réparation en plusieurs étapes. Tout d’abord, la zone concernée enfle et rougit. C’est la phase inflammatoire qui vise à protéger l’organisme des agressions extérieures et des bactéries susceptibles de provoquer une infection. Puis de nouvelles cellules colonisent la zone lésée pour reconstruire le tissu. Enfin, la phase de remodelage consolide le tout. Et c’est au fil de ces étapes que les démangeaisons font leur apparition.

D’où vient cette envie de se gratter ?

Plusieurs mécanismes entrent en jeu :

la libération d’histamine. Une substance chimique sécrétée par le système immunitaire en réaction à une blessure ou une infection. Celle-là même qui est à l’origine des réactions allergiques. L’histamine contribue ainsi à augmenter le flux sanguin et à attirer les globules blancs sur les lieux de l’infection afin de la combattre. Ce qui peut provoquer des démangeaisons ;

pendant la cicatrisation, les fibres nerveuses endommagées se régénèrent et deviennent plus sensibles. La formation de nouvelles fibres nerveuses et leur interaction avec les tissus environnants peuvent entraîner une sensibilité accrue ;

avec la formation du nouveau tissu, la peau autour de la plaie devient plus sèche et plus rigide. Cette tension amplifie la sensation de gêne ;

enfin, des cellules comme les fibroblastes travaillent d’arrache-pied pour produire du collagène. Cette activité génère elle aussi des signaux que le système nerveux interprète comme des démangeaisons.

Comment soulager les démangeaisons d’une plaie ?

Une plaie qui démange peut rapidement devenir gênante. La tentation de se gratter peut être très forte. Ce qui risque d’aggraver encore plus les démangeaisons et d’augmenter le risque infectieux.

Heureusement, il existe plusieurs stratégies pour vous soulager :

nettoyez régulièrement la plaie. Les soins sont essentiels pour prévenir l’infection, qui peut aggraver les démangeaisons ;

hydratez. La sécheresse cutanée peut aggraver l’inconfort ;

des crèmes anti-démangeaisons, en vente libre, peuvent aussi vous être d’une grande aide. Votre pharmacien pourra vous conseiller ;

enfin, si votre plaie présente des signes d’infection comme une rougeur ou un gonflement, demandez conseil à votre médecin traitant.