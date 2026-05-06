Pourquoi les plaies démangent-elles en cicatrisant ?

Lorsque vous vous blessez, votre corps lance un programme de réparation en plusieurs étapes. Tout d’abord, la zone concernée enfle et rougit. C’est la phase inflammatoire qui vise à protéger l’organisme des agressions extérieures et des bactéries susceptibles de provoquer une infection. Puis de nouvelles cellules colonisent la zone lésée pour reconstruire le tissu. Enfin, la phase de remodelage consolide le tout. Et c’est au fil de ces étapes que les démangeaisons font leur apparition.
Plusieurs mécanismes entrent en jeu :
Une plaie qui démange peut rapidement devenir gênante. La tentation de se gratter peut être très forte. Ce qui risque d’aggraver encore plus les démangeaisons et d’augmenter le risque infectieux.
Heureusement, il existe plusieurs stratégies pour vous soulager :
Source : https://westcoastwound.com/why-wounds-itch-during-healing/ - https://www.citymd.com/health-and-wellness/why-wounds-itch-how-body-heals
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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