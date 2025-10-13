Pourquoi rire est-il bon pour la santé ?

« Un fou rire vaut un steak », « Rire 2 à 3 minutes par jour équivaut à 30 minutes de relaxation ». Autant d’expressions qui soulignent les bienfaits de s’esclaffer. Mais trouvent-elles un écho scientifique ? En fait, rire est bon pour la santé, à tel point que des médecins encouragent à « rigoler » plus souvent.

Qu’il s’agisse d’un fou rire incontrôlable devant une comédie ou d’un simple gloussement face à une caricature, le rire produit des effets bénéfiques sur notre organisme que les chercheurs commencent à mesurer avec précision.

Des bienfaits immédiats

Le rire ne se contente pas de nous détendre mentalement, il provoque de véritables changements physiologiques dans notre corps.

Dès les premières secondes d’un éclat de rire, plusieurs phénomènes se produisent simultanément :

une oxygénation accrue : le rire augmente l’absorption d’air riche en oxygène, stimulant ainsi le cœur, les poumons et les muscles ;

: le rire augmente l’absorption d’air riche en oxygène, stimulant ainsi le cœur, les poumons et les muscles ; la libération d’endorphines , les « hormones du bonheur » ;

, les « hormones du bonheur » ; un effet montagnes russes sur le stress : le rire déclenche puis apaise la réponse au stress, faisant d’abord monter puis redescendre notre rythme cardiaque et notre tension artérielle. Résultat ? Une sensation de bien-être et de détente ;

: le rire déclenche puis apaise la réponse au stress, faisant d’abord monter puis redescendre notre rythme cardiaque et notre tension artérielle. Résultat ? Une sensation de bien-être et de détente ; une détente musculaire : en stimulant la circulation sanguine et en favorisant la relaxation musculaire, le rire aide à réduire les symptômes physiques du stress.

Des effets durables sur la santé

Au-delà de ces bienfaits immédiats, des études révèlent que le rire régulier produit des effets bénéfiques à long terme. Une recherche récente menée par le Pr Marco Saffi de la Federal University of Rio Grande do Sul au Brésil a démontré des bienfaits cardiovasculaires significatifs liés au rire.

Les scientifiques ont suivi pendant 12 semaines 26 patients atteints de maladies coronariennes. La moitié d’entre eux devait regarder des émissions comiques deux fois par semaine, tandis que l’autre moitié visionnait des documentaires « neutres » sur des sujets comme la politique.

Les résultats sont éloquents : chez les participants qui riaient régulièrement, on a observé une meilleure dilatation des artères, une meilleure oxygénation du corps, une diminution des marqueurs d’inflammation dans le sang, souvent annonciateurs d’accidents cardiovasculaires.

Ces observations s’ajoutent à d’autres bénéfices à long terme déjà documentés :

un système immunitaire renforcé : contrairement aux pensées négatives qui libèrent des substances chimiques néfastes, les pensées positives générées par le rire déclenchent la production de neuropeptides qui combattent le stress et potentiellement des maladies plus graves ;

: contrairement aux pensées négatives qui libèrent des substances chimiques néfastes, les pensées positives générées par le rire déclenchent la production de neuropeptides qui combattent le stress et potentiellement des maladies plus graves ; une diminution des douleurs chroniques : le corps produit ses propres antalgiques naturels sous l’effet du rire ;

: le corps produit ses propres antalgiques naturels sous l’effet du rire ; une meilleure adaptation aux difficultés : le rire permet d’aborder les situations complexes avec plus de recul et facilite les connexions sociales.

: le rire permet d’aborder les situations complexes avec plus de recul et facilite les connexions sociales. un moral au beau fixe : le rire peut atténuer le stress, la dépression et l’anxiété tout en renforçant l’estime de soi.

Aujourd’hui, cette approche du « aller mieux par le rire » s’est développée et formalisée. Des « clowns thérapeutiques » interviennent dans les services pédiatriques, des séances de thérapie par le rire sont proposées aux patients atteints de cancer, et certains programmes de réadaptation cardiaque intègrent des séances d’humour.

Comment intégrer plus de rire dans nos vies ?

Pourtant, face à l’actualité ou la météo grisâtre, il n’est pas facile de rire tous les jours. Il ne s’agit pas de vous forcer à rire, mais de créer les conditions pour qu’il survienne naturellement. Pour cela, réservez du temps chaque semaine pour regarder une comédie ou un spectacle d’humour. Partagez des moments avec des amis (plutôt avec ceux qui ont le sens de l’humour). Et n’oubliez pas que le rire est contagieux. En l’intégrant davantage dans votre vie, vous créez un cercle vertueux.