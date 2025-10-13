Pourquoi rire est-il bon pour la santé ?

Qu’il s’agisse d’un fou rire incontrôlable devant une comédie ou d’un simple gloussement face à une caricature, le rire produit des effets bénéfiques sur notre organisme que les chercheurs commencent à mesurer avec précision.
Le rire ne se contente pas de nous détendre mentalement, il provoque de véritables changements physiologiques dans notre corps.
Dès les premières secondes d’un éclat de rire, plusieurs phénomènes se produisent simultanément :
Au-delà de ces bienfaits immédiats, des études révèlent que le rire régulier produit des effets bénéfiques à long terme. Une recherche récente menée par le Pr Marco Saffi de la Federal University of Rio Grande do Sul au Brésil a démontré des bienfaits cardiovasculaires significatifs liés au rire.
Les scientifiques ont suivi pendant 12 semaines 26 patients atteints de maladies coronariennes. La moitié d’entre eux devait regarder des émissions comiques deux fois par semaine, tandis que l’autre moitié visionnait des documentaires « neutres » sur des sujets comme la politique.
Les résultats sont éloquents : chez les participants qui riaient régulièrement, on a observé une meilleure dilatation des artères, une meilleure oxygénation du corps, une diminution des marqueurs d’inflammation dans le sang, souvent annonciateurs d’accidents cardiovasculaires.
Ces observations s’ajoutent à d’autres bénéfices à long terme déjà documentés :
Aujourd’hui, cette approche du « aller mieux par le rire » s’est développée et formalisée. Des « clowns thérapeutiques » interviennent dans les services pédiatriques, des séances de thérapie par le rire sont proposées aux patients atteints de cancer, et certains programmes de réadaptation cardiaque intègrent des séances d’humour.
Pourtant, face à l’actualité ou la météo grisâtre, il n’est pas facile de rire tous les jours. Il ne s’agit pas de vous forcer à rire, mais de créer les conditions pour qu’il survienne naturellement. Pour cela, réservez du temps chaque semaine pour regarder une comédie ou un spectacle d’humour. Partagez des moments avec des amis (plutôt avec ceux qui ont le sens de l’humour). Et n’oubliez pas que le rire est contagieux. En l’intégrant davantage dans votre vie, vous créez un cercle vertueux.
Source : https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/stress-relief/art-20044456 - https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/wellbeing/how-joy-affects-health
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet