Pourquoi sommes-nous souvent constipés en voyage ?

06 février 2026

Ce désagrément méconnu touche près de 4 voyageurs sur 10 et peut sérieusement nuire au plaisir des premiers jours de congés. Changement d'alimentation, déshydratation, modification des habitudes... découvrez pourquoi notre système digestif se détraque en voyage et comment y remédier.

Notre système digestif apprécie la routine. Et tous les changements induits par un  départ en vacances tendent à briser cette routine. Selon la Fondation canadienne pour la santé digestive, « près de 40 % des voyageurs se plaignent de constipation. Lorsque vous êtes constipé, vous devez faire de grands efforts et vous avez généralement des selles petites et dures ».  D’autres signes peuvent se manifester : des douleurs abdominales, une sensation de fatigue, de lourdeur… de quoi gâcher le début de votre séjour.

Pourquoi le voyage perturbe-t-il votre transit ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la constipation du voyageur. A commencer par une hydratation insuffisante. La déshydratation joue un rôle majeur dans la constipation car elle ralentit le mouvement des déchets dans vos intestins. Ainsi, vous pouvez vous déshydrater plus facilement lorsque vous subissez des changements de climat ou de niveau d’activité physique.

Le changement d’alimentation est aussi un facteur de risque. En voyage, vous consommez souvent des mets différents de ceux auxquels votre corps est habitué, comme un régime pauvre en fibres et riche en aliments transformés. Vous pouvez aussi boire  plus d’alcool. Tout cela peut contribuer à la constipation.

Les heures de trajet et les changements d’habitudes de sommeil figurent aussi parmi les causes les plus fréquentes de constipation en voyage.

Enfin, le simple fait de changer de toilettes pour utiliser des sanitaires qui ne sont pas les vôtres peut provoquer de l’anxiété chez certaines personnes.

Combien de temps la constipation dure-t-elle ?

La régularité varie d’une personne à l’autre, mais en général, il est normal d’aller à la selle chaque jour ou tous les deux jours. On parle de constipation lorsque la fréquence de vos selles devient inférieure à ce à quoi vous êtes habitué. Ne pas aller à la selle pendant trois jours ou plus est considéré comme de la constipation. Dans la plupart des cas, la constipation du voyageur disparaît d’elle-même en quelques jours, une fois que vous vous êtes habitué à votre nouvel environnement. .

Quels conseils pour soulager la constipation en voyage ?

Pour certains, le problème persiste et peut réellement gâcher le voyage. Si vous ne parvenez pas à retrouver un transit intestinal normal, voici quelques conseils :

  • restez hydraté. Sans résoudre complètement la constipation, cela peut au moins ramollir les selles pour faciliter leur évacuation ;
  • consommez des aliments riches en fibres (fruits, légumes, céréales complètes…) ;
  • évitez les aliments riches en graisses ;
  • intégrez des aliments riches en probiotiques (yaourts, kéfir…) ;
  • restez actif ;
  • maintenez des horaires réguliers de repas et de sommeil.

Et si malgré tout vous ne parvenez pas à vous rendre aux toilettes, demandez conseil à un professionnel de santé. Il pourra notamment vous proposer des laxatifs.

  • Source : https://cdhf.ca/fr/quatre-facons-de-prevenir-la-constipation-pendant-les-voyages-dete/ - https://health.clevelandclinic.org/travel-constipation

  • Ecrit par : Vincent Roche -Edité par : Emmanuel Ducreuzet

