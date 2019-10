Poussettes, landaus… s’y retrouver !

Exit les landaus old school ! La poussette est aujourd’hui ‘tendance’. Elle fait l’objet de modes, à l’image des vêtements. Pas simple donc de s’y retrouver dans les rayons, d’autant plus que les prix s’envolent au même rythme que la sophistication des produits. Rappel de quelques règles de base.

Dans son ouvrage ‘J’élève mon enfant’, Laurence Pernoud rappelle en matière de poussettes, « qu’à chaque saison, il y a des nouveautés et des perfectionnements. C’est vraiment une question de goût et de budget ». Autrement dit, si vous avez l’enveloppe financière, optez pour le très pratique combiné tout-en-un : landau/poussette et siège coque auto ! Il s’en vend dès 300-400€ jusqu’à plus de 1 000€.

Ces poussettes combinées présentent l’avantage de pouvoir être utilisées dès le ‘premier âge’. Jusqu’à 3-4 mois, la nacelle peut en effet servir de couffin voire de lit d’appoint. Puis, elle se transforme en siège auto, pour accueillir votre p’tit dernier, jusqu’à l’âge de 12 mois.

Tenir la position assise

Sachez qu’il existe aussi des combinés ‘simples’ : poussette position allongée, adaptée au nourrisson, qui devient une poussette classique pour le jeune enfant. Elles conviennent donc au premier comme au deuxième âge, c’est-à-dire, à partir de 5-6 mois. Pour les voyages en voiture, il conviendra bien sûr d’y adjoindre un siège auto.

Vous trouverez enfin des modèles « deuxième âge », pour les petits qui tiennent la position assise : à partir, selon les cas de 6-8 mois. Légère et facile à plier, une poussette ‘canne’ est idéale en ville. En revanche, pour des balades sur des chemins ou en forêt, portez votre choix sur des produits plus robustes au niveau notamment des roulements et des amortis.

Quant à l’âge limite, en existe-t-il vraiment un ? Quand il commencera à marcher, vous pourrez lui proposer de descendre parfois de la poussette, pour éviter la fatigue. Voire de la pousser à vide. Il va adorer et se sentira très fier.