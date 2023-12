Prématurés : attendre avant de couper le cordon ombilical réduit le risque de décès

Selon deux méta-analyses publiées dans The Lancet, différer le clampage du cordon ombilical chez les bébés prématurés réduirait d'au moins un tiers le risque de décès.

Le moment idéal pour couper le cordon ombilical dépendrait des circonstances de la naissance. Dans la mesure où il est désormais recommandé d’attendre une à deux minutes avant de clamper le cordon ombilical des bébés nés à terme, des scientifiques australiens ont cherché à savoir si cette technique pouvait être bénéfique aux enfants prématurés.

« Dans le monde, près de 13 millions de bébés naissent prématurément chaque année et, près d’un million meurent peu de temps après la naissance », rappelle le Dr Anna Lene Seidler de l’Université de Sydney. Avec ses équipes, elle a donc passé en revue plusieurs dizaines de travaux conduits sur le sujet.

Entre 30 et 180 secondes

Leur première analyse portait sur 21 essais comparant le clampage différé (entre 30 et 180 secondes) au clampage immédiat du cordon ombilical chez plus de 3 000 prématurés. Au total, 6 % des bébés ayant reçu un clampage différé sont décédés avant de quitter l’hôpital contre 8,2% dont le cordon a été coupé immédiatement. « Un clampage différé réduirait d’un tiers le risque de décès », lancent les auteurs.

Dans la seconde analyse de 47 essais pour plus de 6 000 nourrissons, le clampage différé a été divisé en trois groupes : « différé court » (15 à 45 secondes), « différé moyen » (45 à 120 secondes) et « différé long » (120 secondes ou plus). Résultat, attendre au moins deux minutes avant de clamper le cordon réduit de deux tiers le risque de décès chez les bébés prématurés.

« Jusqu’à récemment, il était courant de clamper le cordon ombilical immédiatement après la naissance des bébés prématurés afin qu’ils puissent être séchés, enveloppés et, si nécessaire, réanimés facilement », concluent les auteurs. Notre étude montre qu’il n’est plus nécessaire de recourir au clampage immédiat et, au contraire, les preuves actuellement disponibles suggèrent que différer le clampage du cordon d’au moins deux minutes est probablement la meilleure stratégie de gestion du cordon pour réduire le risque de décès. » Ainsi, attendre permettrait au sang de circuler du placenta vers le bébé pendant que ses poumons se remplissent d’air. Cela pourrait potentiellement faciliter la transition vers la respiration et réduire le risque de carence en fer chez le nourrisson.