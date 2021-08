Prématurité : bien préparer le retour à la maison

Lorsque Bébé est né avant terme, on dit qu’il est prématuré. Plus petit, plus fragile encore que les autres nouveau-nés, il a besoin de plus de soins et de surveillance. Et lorsque le moment de rentrer à la maison arrive enfin, il faut que tout soit prêt. Voici un petit rappel pour ne rien oublier.

La prématurité, cela signifie qu’un enfant est né avant 37 semaines d’aménorrhée. Autrement dit avant huit mois de grossesse. Il existe plusieurs niveaux de prématurité. Pour la grande prématurité, c’est entre 28 et 32 semaines. Enfin, on parle de prématurité extrême dans le cas d’une naissance survenant avant 28 semaines.

Selon le degré de prématurité, les nourrissons devront bénéficier de soins spécifiques à la naissance. Pour les petites prématurités, les nouveau-nés restent en maternité dans les unités dites kangourou. Le côté rassurant, c’est que ces petits peuvent profiter de leurs mères avec des critères de surveillance. Les parents pourront ainsi avoir leurs premiers contacts avec Bébé. En dessous de 34 semaines, l’hospitalisation est nécessaire. Les nourrissons présentent plusieurs risques de complications, au niveau respiratoire, cardiaque, digestif. Ils sont dépendants d’un environnement technique.

Une naissance prématurée constitue toujours une forme d’angoisse pour les parents. La séparation de l’enfant et de sa mère dans les heures qui suivent la naissance peut s’avérer difficile à vivre. Cette séparation est nécessaire afin que le petit reçoive les soins adéquats pour grandir et se développer normalement.

Préparer le retour en amont

Le retour à la maison est une étape qui doit être bien préparée avec les parents afin qu’ils puissent vivre de manière sereine cette transition. Il existe par ailleurs des relais via le médecin traitant et les puéricultrices de la maternité. Il est également important de toujours rassurer les parents. En effet si l’équipe médicale a décidé que l’enfant pouvait quitter l’hôpital, c’est que son état de santé ne nécessite plus une prise en charge spécifique.

Une hygiène toute particulière à la maison. Les bébés prématurés sont plus fragiles que les enfants nés à terme. Ils sont donc davantage à risque d’attraper des virus, comme la bronchiolite, notamment en saison hivernale… Il est important, les premiers mois, de les protéger face à ces infections, ne pas les embrasser quand on a un rhume ou d’éviter les lieux publics trop fréquentés… Pour certains enfants particulièrement fragiles, il existe des mesures de prévention plus spécifiques.

Ces enfants nés prématurément doivent être vaccinés. Tout comme les parents et la fratrie. Notamment contre la coqueluche et la grippe. C’est un message important à faire passer. Enfin, il est plus qu’indispensable les premiers mois de veiller à se laver les mains plusieurs fois par jour !