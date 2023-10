Première visite chez le dentiste : comment rassurer son enfant ?

Que ce soit par les parents ou par les enfants, la visite chez le dentiste constitue un point de passage aussi obligé que redouté. Alors comment rassurer votre petit ?

Que ce soit une visite de routine ou pour faire soigner une dent, un rendez-vous chez le dentiste est souvent nécessaire. Le programme M’T dents de l’Assurance-maladie permet d’offrir une première visite, dès 3 ans. Première visite qu’il est important de préparer pour éviter que la peur du dentiste s’empare de votre enfant.

L’association Sparadrap a d’ailleurs édité un guide dédié, intitulé : Je vais chez le dentiste. Il vise à expliquer aux plus petits quand et pourquoi il faut aller consulter ce médecin, comment celui-ci examine ou soigne les dents et avec quels instruments. Les jours précédents la visite, lisez-le avec votre enfant et encouragez-le à vous poser des questions. Et notez celles pour lesquelles vous n’avez pas de réponse. Vous interrogerez ensemble le chirurgien-dentiste le jour J.

Un contrat avec le dentiste

Par ailleurs, soulignent les représentants de l’association, « plutôt que de dire à votre enfant : ‘tu risques d’avoir mal’, prévenez-le que, pendant la consultation, les sensations sont très variées (bruits, odeurs, chaud, froid…), parfois désagréables. Et que cela peut paraître long de rester la bouche ouverte ». De la même façon, à partir de 6 ans, « vous pouvez le préparer en l’aidant à faire la différence entre sentir et avoir mal. Par exemple, quand vous lui touchez la main : il sent. Quand vous le pincez : il a mal… Évitez de lui dire qu’il ne va rien sentir car en fait il va sentir beaucoup de choses, mais ce ne sera pas nécessairement de la douleur ».

L’association met aussi en avant, ce qu’elle appelle « un contrat de confiance » avec le dentiste. Un contrat donc à aborder juste avant le premier examen. « Le dentiste et votre enfant peuvent décider ensemble d’un signe qui permettra à l’enfant de manifester s’il souhaite que le dentiste fasse une pause. Ce contrat est capital, il est le garant de la confiance que l’enfant accordera à son dentiste », conclut Sparadrap.