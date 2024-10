Prévention des papillomavirus : parlez-en à votre pharmacien

Les missions des pharmaciens ont considérablement évolué ces dernières années, notamment en matière de vaccination. Acteurs à part entière de la santé publique, ils peuvent parfaitement répondre à toutes vos questions sur la prévention des papillomavirus, des virus qui causent chaque année des milliers de cancers dont certains sont évitables.

Les HPV ou papillomavirus humains sont des virus particulièrement fréquents, extrêmement contagieux et qui nous concernent tous. Comme l’indique l’Institut National du Cancer (INCa), « si les infections à HPV disparaissent généralement en quelques mois, une petite proportion peut persister et évoluer vers un cancer. » Elles sont ainsi responsables chaque année en France de 6 400 nouveaux cas de cancers ano-génitaux et ORL. Des tumeurs induites par l’infection qui peuvent, pour certaines, être évitées grâce à des moyens de prévention, comme la vaccination et le dépistage.

Les HPV en chiffres

8 personnes sur 10 seront en contact avec un HPV au cours de leur vie Un quart de tous les cancers dus aux HPV touchent les hommes soit 1 753 nouveaux cas par an, et notamment les cancers de la sphère ORL, les cancers de l’anus et du pénis ; Les HPV sont également responsables de 4 580 cas chez les femmes : cancers du col de l’utérus, de la vulve, du vagin et de la sphère ORL.



Un nouvel acteur clé de votre prévention

Depuis quelques années, le rôle des pharmaciens a considérablement évolué. Notamment sur les questions liées à la prévention avec par exemple l’extension de leurs compétences vaccinales. Chargée de la prévention pour le réseau de pharmacies Pharmactiv, Anne-Laure Aulair le confirme. « Les services dédiés ont pris de l’ampleur, notamment avec la mise en place des premiers entretiens pour l’asthme, il y a plus de dix ans. Puis la vaccination contre la grippe, le Covid et aujourd’hui des compétences vaccinales élargies. Les pharmaciens peuvent désormais prescrire et vacciner les adultes et les enfants de plus de 11 ans, pour les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations*, notamment contre les HPV. »

*à l’exception des vaccins vivants chez les personnes immunodéprimées

Pour Philiberte Bérard, pharmacienne titulaire du réseau Pharmactiv, installée à Noisy le Sec, « le développement des nouvelles missions et l’interprofessionnalité nous placent comme un véritable acteur de la prévention et du suivi de certaines pathologies. Professionnels de santé de proximité, nous jouons un rôle pivot dans la coordination de la santé des Français. Notre maillage territorial offre une proximité et un accès aux soins privilégié et nous légitime pleinement dans ce rôle de prévention », poursuit Philiberte Bérard.

Papillomavirus : Le pharmacien à votre écoute pour répondre à vos interrogations

Ces nouveaux rôles des pharmaciens touchent ainsi de nombreuses thématiques santé, à l’image de la prévention contre les papillomavirus. « La sensibilisation passe par le discours au comptoir pour informer et proposer la vaccination », précise Philiberte Bérard. « Nous profitons ainsi des journées mondiales de sensibilisation au papillomavirus pour relayer le message aux parents et aux ados. Les questions des parents sont nombreuses : ce vaccin est-il obligatoire ? Quels sont les effets indésirables ? Il est important de les informer sur la sécurité de la vaccination ainsi que de son efficacité. »

« Nous accompagnons la nouvelle génération de pharmaciens dans leurs nouvelles missions de prévention ! »

Comme l’explique Anne-Laure Aulair. « Des groupements de pharmacies comme Pharmactiv s’engagent pour former les pharmaciens aux évolutions de la pratique officinale, en leur fournissant des campagnes de santé publique, des outils pédagogiques et d’éducation thérapeutique. Objectif, sensibiliser leurs patients et les rendre acteurs de leur santé. »

Autre mission de Pharmactiv : accompagner les pharmaciens de demain. « Nous sensibilisons les étudiants en pharmacie à leur futur rôle. Ainsi, nous avons récemment organisé un concours ayant pour but d’imaginer une campagne de prévention contre les cancers liés aux papillomavirus. La campagne gagnante sera déployée dans nos pharmacies à partir de mars 2025. »