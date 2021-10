Prévention du cancer du sein : « connaissez vos citrons » pour mieux les protéger

Pour vous aider à surveiller vos seins, la fondation Know Your Lemons propose une campagne éponyme basée sur le citron. L’idée est de présenter les symptômes à repérer de façon simple et accessible en utilisant ce fruit connu de toutes. Une manière de contourner tout tabou associé à l’autopalpation.

L’autopalpation constitue un des outils de prévention du cancer du sein. Afin de le promouvoir et de transmettre des informations simples, accessibles sous une forme ludique et dédramatisante, Corrine Ellsworth-Beaumont a créé la campagne « Know Your Lemons », qui enseigne les symptômes du cancer du sein et le processus de détection.

Une application éponyme est disponible gratuitement sur iphone et Android. Celle-ci présente notamment les 12 symptômes du cancer du sein visibles par la femme elle-même. Pour chacun de ces symptômes, l’illustration de la campagne montre un citron présentant la forme qu’il prend. Ainsi, par exemple, une zone dure, un creux, une rougeur chaude, un liquide qui sort du téton ou l’apparition d’une veine visible sont autant de signes qui doivent pousser à consulter rapidement.

L’application indique également à quel moment du cycle menstruel il est plus utile de réaliser cette surveillance des seins et vous guide durant la séance d’autopalpation. Vous pouvez, grâce à elle mettre en place une alarme vous rappelant le jour qui vous convient le mieux pour votre autopalpation. Alors n’attendez plus pour télécharger l’application et vous laisser guider !

A noter : L’application est uniquement disponible en anglais.