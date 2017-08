Produits laitiers : une diminution du risque d’obésité ?

Plusieurs études suggèrent que le lait et les produits laitiers ont un effet bénéfique sur la corpulence. Des médecins chinois qui viennent de réaliser une méta-analyse sur ce sujet, confirment que ces aliments contribuent à diminuer le risque d’obésité.

Le Pr Dongfeng Zhang et son équipe de l’Université de Qingdao sur la côte est de la Chine ont compilé les données de 17 travaux en lien avec la consommation de produits laitiers et ses effets éventuels sur la masse corporelle. Soit plus de 22 000 personnes.

« Selon notre étude, la consommation de produits laitiers est associée à une diminution du risque d’obésité, aussi bien chez des adultes que chez des enfants », souligne le Pr Zhang. Plus précisément de 36% chez les enfants qui en consomment le plus et de 25% parmi les adultes. Le tout, dans le cadre « d’une hygiène alimentaire saine et équilibrée », précise-t-il. Sur le plan méthodologique, l’auteur ajoute que « la majorité des études prises en compte étaient transversales ». Autrement dit, l’observation concerne un moment donné contrairement à un travail longitudinal, qui s’étale dans le temps.

3 à 4 produits laitiers par jour

De son côté, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), confirme que « les données issues des études observationnelles ne corroborent pas l’hypothèse selon laquelle les matières grasses laitières contribueraient à l’obésité. C’est la consommation d’une quantité de calories supérieure à la quantité de calories dépensées qui entraîne la prise de poids. » Le lait et les produits laitiers peuvent donc y être consommés dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée.

Rappelons enfin qu’en France, le Programme national nutrition-santé (PNNS) préconise de « consommer 3 voire 4 produits laitiers chaque jour, notamment pour leur apport en calcium ». Et variez les plaisirs entre yaourts, fromages blancs et fromages à pâte dure ou molle.