La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a confié à l’Anses la mise en œuvre d’un dispositif de phytopharmacovigilance. Son but, recenser les potentiels effets indésirables de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine, animale et végétale. Ce 11 mai, afin d’élargir la collecte d’informations, l’Agence a mis en place un formulaire en ligne destiné au grand public.

Les produits phytopharmaceutiques sont des préparations destinées à protéger les végétaux et les produits de culture. Fabricants, importateurs ou distributeurs ont l’obligation de signaler les effets indésirables liés à l’utilisation de ces produits à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Vers des produits plus sûrs

Afin de faciliter plus encore le recensement d’effets indésirables et organiser leur collecte, l’Agence a donc mis en place un dispositif spécifique accessible à tous sur son site Internet. Si vous êtes un professionnel ou un particulier, il vous est désormais possible, en suivant ce lien, d’apporter votre contribution.

« L’implication de tous est indispensable pour protéger la santé humaine et l’environnement, et disposer à l’avenir de produits aussi sûrs qu’efficaces », insiste l’Anses. Recueillir des informations de terrain apparaît en outre indispensable pour aboutir à plus de sécurité.