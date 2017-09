Professionnels de santé : répondre à leur souffrance

Ouverte depuis le 28 novembre 2016, la plateforme Soins aux Professionnels de Santé (SPS) a dépassé son 1 000e appel. Ce bilan, après un peu plus de six mois d’activité, témoigne d’un réel besoin d’écoute et de soutien.

La plateforme Soins aux Professionnels de Santé (SPS) aide, accompagne et oriente les professionnels de santé qui se retrouvent un jour en situation de vulnérabilité. Elle mobilise plus de 50 psychologues seniors et expérimentés pour la prise en charge de ces soignants qui souffrent.

Depuis sa mise en place, il y a 6 mois, plus de 1 000 appels ont été gérés. Ce bilan reflète le besoin réel d’écoute et de soutien de ces professionnels en situation difficile : épuisement, conflits avec la hiérarchie, harcèlement, conditions de travail…

Une plate de forme d’écoute gratuite

Rappelons qu’en mars 2017, le ministère des Affaires sociales et de la Santé avait annoncé le déploiement de sa stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail des professionnels de santé. L’un des engagements consistait à prévenir et prendre en charge la souffrance des soignants en renforçant les dispositifs d’accompagnement.

Lancée fin novembre, la plateforme créée par l’association SPS s’inscrit totalement dans cet engagement. Accessible via un numéro vert – 0 805 22 23 36 – gratuite, disponible 24h/24 et 7j/7, elle est à la disposition de tous les professionnels de santé confrontés à une réelle souffrance au travail.