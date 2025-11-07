Generic selectors
33 002 articles

Projet de bébé : quand faut-il consulter ? (Vidéo)

07 novembre 2025

Vous essayez d’avoir un enfant depuis plusieurs mois et vous vous demandez s’il faut, ou non, vous inquiéter ? Avant 35 ans, les experts recommandent de consulter un spécialiste de la fertilité après un an de tentative ; après 35 ans, au bout de 6 mois. Les explications, pour Info-Fertilité, du Dr Maud Pasquier, endocrinologue, spécialiste de la médecine reproductive à l’hôpital Intercommunal de Créteil (Val-de-Marne).

Comité français d’information sur la fertilité, Info-Fertilité a été fondé par la Société de médecine de la reproduction (SMR), composée de professionnels, et l’association de patients BAMP qui accompagne les personnes confrontées à l’infertilité.

