Protéger ses reins : les produits laitiers au cœur d’une alimentation équilibrée

Avec l’âge, les reins, comme beaucoup d’organes, fonctionnent de façon moins efficace et on peut constater une insuffisance rénale chronique modérée. Le mode de vie, et en particulier l’alimentation, peut-il retarder cette évolution ?

Pour le savoir, le Dr Paul Mitchell et son équipe de l’Université de Sydney (Australie) ont exploité les données de la Blue Mountains Eye Study (BMES). Ce travail a été réalisé auprès de 2 689 femmes et hommes de plus de 49 ans et suivi pendant plus d’une dizaine d’années entre 1992 et 2004. Au final, 1 185 ont participé à l’ensemble de l’étude.

Les auteurs se sont intéressés aux informations relatives au régime alimentaire, notamment à la consommation de produits laitiers. Ils ont également dosé dans le sang la créatinine, une molécule éliminée par les reins dont la mesure sert à évaluer la fonction rénale.

Pour les reins, une alimentation variée

Au début de l’étude, la consommation totale de produits laitiers et de produits allégés était associée à une meilleure fonction rénale. Dix ans plus tard on recensait moins de cas d’insuffisance rénale chez les consommateurs de produits laitiers allégés et de calcium. Autrement dit une consommation « normale » de produits laitiers, plutôt allégés, semble protéger les reins. Ces résultats encourageants doivent être confirmés. En attendant pour rester en bonne santé le plus longtemps possible, rien ne vaut une alimentation variée et équilibrée, incluant 3 produits laitiers quotidiens.