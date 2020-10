Psoriasis : plongée dans un espace game digital

Un escape game version digitale est développé pour les patients atteints d’un psoriasis. Un dispositif ludique permettant d’en savoir plus sur cette maladie dermatologique affectant 2,4 millions de patients en France.

Pour se sensibiliser au psoriasis, pourquoi ne pas tester l’espace game virtuel Citizen Pso ? Un programme développé par le laboratoire Janssen en partenariat avec l’association France Psoriasis et un comité d’experts pluridisciplinaire*.

Comment cela fonctionne ? En un clic sur cette page, vous entrez dans le monde de Nadim, un jeune lycéen passionné de sport qui vient de découvrir sa maladie. « Sur le même principe que dans une salle réelle, l’internaute a 25 minutes pour chercher et trouver des indices disséminés dans la chambre de l’adolescent, les combiner entre eux pour résoudre l’enquête le plus rapidement possible et, ainsi, en savoir plus sur cette maladie », détaillent les créateurs de ce programme. Le déploiement de cet espace game virtuel fait suite un premier événement, présentiel celui-ci, remontant à 2019 : le jeu s’était déroulé dans une salle réelle à Paris.

L’enjeu de ce programme digital ? « Lever les dernières idées reçues sur le psoriasis, la troisième maladie de peau la plus fréquente en France. » De quels impacts parle-t-on ? « Souvent isolés et souffrant du regard des autres, la qualité de vie des patients est considérablement altérée par leur maladie. Pour preuve, 43% avouent que le psoriasis impacte leur activité sociale et plus de 4 Français sur 10 avouent d’ailleurs préférer garder leurs distances avec les patients psoriasiques. »

Pour aller plus loin, des ressources sur le psoriasis sont accessibles sur le site Citizen Pso.

* Composé du Dr Anne-Bénédicte Duval Modeste, Dermatologue à l’Hôpital Charles Nicolle à Rouen, du Dr Anne-Claire Fougerousse, Dermatologue à l’Hôpital d’Instruction des Armées Bégin de Saint-Mandé, du Dr Marc Perussel, Dermatologue au CHU de Rennes, d’Emilie Bousser, Infirmière d’éducation en dermatologie au CHU de Caen, de Julien Pépiot, membre de l’association France Psoriasis et de Rémi Gérard, patient et également membre.