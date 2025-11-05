Psycho : au travail, comment se protéger d’une personne toxique ?

Un collègue « qui agit en douce », une cheffe oppressante, un responsable dénigrant. Vous éprouvez le sentiment de travailler dans un environnement toxique ? Les conseils d’une professionnelle pour agir et ne plus souffrir. Vous travaillez avec une personne qui vous fait souffrir ? Comment réagir ? Comment mettre fin à cette situation ?

Objectiver. « Il faut bien savoir de quoi l’on parle », souligne d’emblée Mathilde Lanselle, coach en reconversion professionnelle. Et de mettre l’accent sur la difficulté de repérer les situations dites « toxiques » au travail, tant le ressenti peut prendre une part prépondérante.

Qualifier. En second lieu, « en présence d’une souffrance, il convient de consulter et ainsi solliciter un avis extérieur à l’entreprise », souligne-t-elle, en référence à la médecine du travail ou un psychologue. L’enjeu ? Que ce professionnel « vous aide à mettre les mots sur cette souffrance. L’on pense notamment à une situation de harcèlement, en présence ou non d’un pervers narcissique, etc. »

Le cas de la manipulation sournoise. Mais parfois (souvent ?), la problématique se caractérise par sa complexité et son aspect sournois, tout aussi destructeur. Mathilde Lanselle prend l’exemple d’une situation de manipulation : « c’est toujours très insidieux, subtil. Au point que la personne qui en est victime perd petit à petit confiance en elle et en vienne à s’interroger sur son propre travail, son propre comportement voire sa propre faute ». D’où l’importance insiste-t-elle « de consulter et de s’appuyer sur un diagnostic ».

Partir. A ses yeux, « faire barrage à des personnes toxiques peut s’avérer très compliqué. Car, encore une fois, le problème ne vient pas de nous… », enchaîne-t-elle. Résultat : « s’il s’avère difficile de trouver aide et soutien en interne, parfois, la seule solution est de…partir ! Et ce, avant de se laisser dévorer de l’intérieur par la situation ».

Affronter ? Au-delà, Mathilde Lanselle fait référence à quelques situations (jalousie, propagation de rumeurs ou de fausses informations…) qui peuvent être rapidement cataloguées de « toxiques » mais qu’il convient d’aborder plus frontalement. Dans pareils cas, « il convient de poser les choses sur la table avec la personne incriminée et/ou la hiérarchie ». Et de fixer des règles, un cadre dans lequel s’inscrire.

Et si c’était moi le problème ? Un dernier point : le fait de consulter permet aussi de s’appuyer sur un avis extérieur et objectif. En effet, « parfois, ce peut-être nous le problème », resitue la spécialiste. Référence à des interprétations peut-être hâtives à des situations du quotidien et une lecture partiale des faits… « En fonction de notre forme et de notre état d’esprit, il peut nous arriver de donner trop de poids à certaines choses. D’où l’importance d’un tiers neutre qui nous aidera à détricoter les faits et remettre de la perspective ».