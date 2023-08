Quand la vie (re)commence après 60 ans !

Voici venir vos dernières années de vie active et la perspective de la retraite. Une nouvelle étape de votre vie synonyme de liberté et de nouveaux projets. Oui même après 60 ans, nous avons le droit de nous projeter dans l’avenir et de construire de nouvelles choses. Aussi bien sur le plan relationnel, personnel que matériel.

Cultiver son cercle social et amical, des bienfaits santé reconnus

De nombreuses études ont mis en avant les bienfaits d’entretenir son réseau social. Par exemple, le fait de vivre dans un environnement où l’amitié est une valeur importante permettrait d’augmenter la sécrétion d’ocytocine, baptisée l’hormone du plaisir. Elle constitue un allié de poids contre le stress et l’anxiété. Ce cercle amical, mais aussi familial, notamment avec les petits-enfants participe au maintien d’une vie active : sorties culturelles, gastronomiques, sportives… Sans oublier bien entendu les projets de voyage. Oui un voyage, c’est toujours un appel à la curiosité, à la découverte, au repos… A ce titre, sa perspective même est un stimulant puissant.

Améliorer son logement et son confort pour une meilleure qualité de vie

Après 60 ans, l’envie de prendre soin de soi devient également un vrai leitmotiv. Après une vie de travail, nous aspirons tous à davantage de confort et de sécurité, au niveau de notre logement. Agrandissement, rénovation, isolation … Les envies peuvent être multiples.

Pour autant, à cet âge, les injonctions négatives peuvent freiner les projets. « Je suis trop âgé » pour me lancer dans de tels projets ou pour financer ce voyage lointain ». C’est oublier que même après 60 ans, il existe des solutions de financement parfaitement adaptées. A l’image par exemple du Prêt 60.

Interview d’Alexis Rouëssé, Fondateur d’Arrago.

De quoi s’agit-il ?

Le Prêt 60, c’est un prêt bancaire encadré par la loi, octroyé à toute personne de plus de 60 ans propriétaire d’un bien immobilier et dont l’utilisation est totalement libre. Il n’est pas offert par les banques traditionnelles. Le montant du prêt dépend à la fois de la valeur du logement mis en garantie et de l’âge de l’emprunteur. Il ne fait pas l’objet de mensualités et peut être remboursé à tout moment par l’emprunteur, ou, au plus tard au moment de la succession. Conséquence de l’absence de mensualité : aucun impact sur le reste à vivre.

Pourquoi faire un prêt après 60 ans ?

Premièrement, l’immobilier constitue ce que nous appelons une épargne de précaution volontaire. En revanche, nous disposons d’un logement mais ne profitons pas de sa valeur. Ce prêt permet justement de jouir financièrement de ce bien immobilier. Deuxièmement, aujourd’hui nous avons le droit à 60 ans d’avoir des projets. Qu’il s’agisse d’améliorer son quotidien, de faire des travaux (d’aménagement ou d’agrandissement pour accueillir les petits-enfants pendant les vacances par exemple) ou bien d’aider ses propres enfants à acquérir un logement. Une autre utilisation possible est la mise aux normes environnementales d’un bien locatif ce qui permet de continuer à percevoir des revenus complémentaires. Il est même possible de partir faire le tour du monde.

Tout le monde peut-il accéder à ce type de financement ?

Nous proposons un prêt accessible aux propriétaires de biens situés en France métropolitaine, avec une approche simplifiée : pas de questionnaire médical à remplir, ni d’exigences de revenus. La seule contrainte légale repose sur l’impossibilité de financer des activités professionnelles. Avec notre partenaire bancaire, nous sommes très attentifs à la bonne compréhension et à l’intérêt des potentiels emprunteurs. Ainsi un notaire est systématiquement associé au processus d’emprunt, et des délais de réflexions légaux sont spécifiquement observés.

Pour en savoir davantage sur ces solutions de financement, https://www.arrago.fr/