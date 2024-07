Quelle est la qualité de l’eau de baignade sur mon lieu de vacances ?

Baignades.sante.gouv.fr : le site officiel pour tout savoir sur la qualité de l’eau de votre lieu de baignade préféré cet été, en vacances ou près de chez vous.

En France, l’eau des sites de baignade est contrôlée au minimum une fois par mois par les services de l’État. Vous pouvez connaître en temps réel la qualité des eaux de votre lieu de vacances grâce à ces cartes officielles : zoomez, cliquez et c’est trouvé !

Les résultats des analyses microbiologiques réalisées durant la saison balnéaire, et les informations relatives aux classements, publiés sur le site https://baignades.sante.gouv.fr permettent aux vacanciers et aux personnes résidant à proximité de sites de baignade de connaître la qualité instantanée et globale des eaux du point de vue sanitaire. Ils permettent également aux autorités sanitaires de surveiller en permanence la qualité des eaux et de prévenir les risques pour la santé humaine.

Drapeau vert sur 90 % de sites de baignade

Un classement des sites de baignade est réalisé à la fin de chaque saison balnéaire pour évaluer la qualité globale des eaux de baignade. Celui-ci repose sur les résultats des analyses sanitaires des deux paramètres microbiologiques Escherichia coli et entérocoques intestinaux sur une période de 4 ans, avec des valeurs distinctes pour les eaux de mer et les eaux douces. En fonction des résultats, les eaux de baignade sont classées dans l’une des 4 catégories suivantes : “excellente”, “bonne”, “suffisante” ou “insuffisante”. En cas de pollution ou de risque identifié, une interdiction de baignade temporaire accompagnée d’une information au public peut être mise en place.

En 2023, parmi les sites recensés (eaux de mer et eaux douces), 90,4 % ont été classés comme ayant une qualité excellente ou bonne, comprenant 74,9 % d’excellente qualité et 15,5 % de bonne qualité. Cela représente un total de 3038 sites. De plus, 94,5 % des sites de baignade ont été classés avec une qualité au moins suffisante.

En revanche, 2,9 % des sites de baignade (99) ont été classés de qualité insuffisante. Depuis 2013, la proportion des sites de baignade de qualité insuffisante a diminué, passant de 3,5 % à 2,9 %.

Sur quoi portent les contrôles ?

Conformément à la directive 2006/7/CE, les paramètres réglementés sont les indicateurs Escherichia coli et entérocoques intestinaux. Leur présence dans l’eau indique en effet une contamination d’origine fécale, dont l’intensité varie selon les concentrations observées. Bien que ces germes microbiens ne présentent pas de danger direct pour les baigneurs aux niveaux généralement observés, leur présence peut signaler celle de germes pathogènes potentiels. L’ARS (Agence régionale de santé) peut compléter le contrôle de ces deux paramètres microbiologiques en ajoutant d’autres analyses (pH, transparence, cyanobactéries, etc.) si le suivi est jugé pertinent en raison d’une vulnérabilité connue du site de baignade ou d’un risque suspecté identifié par le profil. Lors des prélèvements d’eau pour analyse, un contrôle visuel de la zone de baignade est aussi effectué pour détecter la présence d’hydrocarbures, de résidus goudronneux, de macroalgues, d’efflorescences phytoplanctoniques, de macrodéchets, de méduses, etc., qui peuvent aussi représenter un risque sanitaire et nécessiter des mesures de gestion appropriées.

Une eau de baignade de qualité dégradée peut provoquer des troubles de santé tels que des dermatites, des troubles gastro-intestinaux ou des otites, généralement bénins mais potentiellement plus graves pour les personnes vulnérables.

Pour en savoir plus : le rapport sur la qualité des eaux de baignade en France (2024)