Quelles huiles essentielles contre le rhume ?

L’huile essentielle est une substance odorante volatile produite par certaines plantes. Elle est le plus souvent extraite sous forme de liquide obtenu par distillation de plantes aromatiques à la vapeur d’eau (feuilles, fleurs, écorces, graines, tiges, etc.).
Si les huiles essentielles jouissent d’une réputation de remèdes « naturels », les experts appellent à la vigilance. « On ne choisit pas une huile essentielle au hasard et il convient d’être attentif à son mode d’emploi, prévient le ministère de l’Economie. En effet, si les huiles essentielles sont réputées naturelles, ayant des vertus tonifiantes, apaisantes, etc, il s’agit en réalité de composés chimiques, hautement concentrés, qui peuvent se révéler nocifs si des précautions d’usage ne sont pas respectées. »
Parmi la multitude d’huiles essentielles disponibles sur le marché, deux se distinguent particulièrement pour soulager les symptômes du rhume : l’eucalyptus et la menthe poivrée.
L’huile d’eucalyptus radié possède plusieurs propriétés qui la rendent particulièrement efficace contre le rhume :
La menthe poivrée, quant à elle, contient du menthol, un composé qui aide à déboucher les voies nasales obstruées. Sa fraîcheur caractéristique procure une sensation immédiate de dégagement des sinus.
Sur le site de la Cleveland Clinic (Etats-Unis), le Dr Jessica Ruff, spécialisée en médecine préventive déconseille l’utilisation d’autres huiles essentielles pour combattre la toux, comme la cannelle, le romarin ou la bergamote qui « n’ont pas été suffisamment étudiés chez l’humain ».
Malgré leurs vertus potentielles, les huiles essentielles ne conviennent pas à tout le monde. Certaines catégories de personnes devraient absolument s’en abstenir comme les jeunes enfants (qui peuvent par exemple développer des problèmes respiratoires) ou les femmes enceintes ou allaitantes.
Il existe principalement deux façons d’utiliser les huiles essentielles contre le rhume :
A noter : l’aromathérapie ne s’utilise pas à la légère. Pour plus d’efficacité, et éviter tout risque pour la santé, demandez conseil à votre pharmacien pour le choix des produits et la posologie adaptée.
