Quelles huiles essentielles contre le rhume ?

L’automne et l’hiver s’accompagnent immanquablement du retour d’infections respiratoires comme le rhume. Face à ces désagréments, nombreux sont ceux qui se tournent vers des alternatives naturelles, et notamment les huiles essentielles. Ces concentrés de plantes sont-ils réellement efficaces et surtout sans danger ?

L’huile essentielle est une substance odorante volatile produite par certaines plantes. Elle est le plus souvent extraite sous forme de liquide obtenu par distillation de plantes aromatiques à la vapeur d’eau (feuilles, fleurs, écorces, graines, tiges, etc.).

Si les huiles essentielles jouissent d’une réputation de remèdes « naturels », les experts appellent à la vigilance. « On ne choisit pas une huile essentielle au hasard et il convient d’être attentif à son mode d’emploi, prévient le ministère de l’Economie. En effet, si les huiles essentielles sont réputées naturelles, ayant des vertus tonifiantes, apaisantes, etc, il s’agit en réalité de composés chimiques, hautement concentrés, qui peuvent se révéler nocifs si des précautions d’usage ne sont pas respectées. »

Eucalyptus et menthe poivrée : deux valeurs sûres

Parmi la multitude d’huiles essentielles disponibles sur le marché, deux se distinguent particulièrement pour soulager les symptômes du rhume : l’eucalyptus et la menthe poivrée.

L’huile d’eucalyptus radié possède plusieurs propriétés qui la rendent particulièrement efficace contre le rhume :

Pouvoir expectorant : en favorisant l’évacuation des sécrétions, elle accélère la guérison et vous évite le désagrément du nez qui coule tout au long de la journée.

Vertus décongestionnantes : grâce à son effet vasoconstricteur, elle réduit immédiatement la sensation de nez bouché.

Action anti-inflammatoire : elle cible localement l’inflammation de la muqueuse nasale, améliorant ainsi considérablement le confort.

La menthe poivrée, quant à elle, contient du menthol, un composé qui aide à déboucher les voies nasales obstruées. Sa fraîcheur caractéristique procure une sensation immédiate de dégagement des sinus.

Sur le site de la Cleveland Clinic (Etats-Unis), le Dr Jessica Ruff, spécialisée en médecine préventive déconseille l’utilisation d’autres huiles essentielles pour combattre la toux, comme la cannelle, le romarin ou la bergamote qui « n’ont pas été suffisamment étudiés chez l’humain ».

Qui devrait éviter les huiles essentielles ?

Malgré leurs vertus potentielles, les huiles essentielles ne conviennent pas à tout le monde. Certaines catégories de personnes devraient absolument s’en abstenir comme les jeunes enfants (qui peuvent par exemple développer des problèmes respiratoires) ou les femmes enceintes ou allaitantes.

Des précautions d’utilisation

Il existe principalement deux façons d’utiliser les huiles essentielles contre le rhume :

L’application cutanée : on recommande en général sur la peau de diluer son huile essentielle avec une huile végétale (généralement de l’huile de coco) afin d’éviter les irritations de la peau.

: on recommande en général sur la peau de diluer son huile essentielle avec une huile végétale (généralement de l’huile de coco) afin d’éviter les irritations de la peau. L’inhalation : ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle dans un diffuseur. Les diffuseurs propagent de fines molécules d’huiles essentielles dans l’air sous forme de brume, vous permettant d’en respirer le parfum. Vous pouvez également ajouter des huiles essentielles dans une casserole d’eau bouillante.

A noter : l’aromathérapie ne s’utilise pas à la légère. Pour plus d’efficacité, et éviter tout risque pour la santé, demandez conseil à votre pharmacien pour le choix des produits et la posologie adaptée.