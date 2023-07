Quelles lunettes de soleil pour les enfants ?

Les yeux des enfants sont particulièrement fragiles et leur cristallin n’est pas assez mature pour filtrer les rayons ultraviolets (UV). Le choix des bonnes lunettes de soleil est donc essentiel.

Encore plus que l’adulte, l’enfant a besoin d’une protection efficace. En effet avant l’âge d’un an, 90 % des UVA et 50 % des UVB traversent le cristallin et atteignent la rétine. Selon l’association nationale pour l’amélioration de la vue (Asnav), ces proportions sont respectivement de 60 % et 25 % à l’âge de 12 ans. Vous l’aurez compris, pour cet été, mieux vaut oublier les lunettes de soleil gadgets vendues en supermarché.

Pourquoi ? Tout d’abord, tous les verres teintés n’assurent pas obligatoirement une protection contre les rayons invisibles comme les ultraviolets. La teinte empêche simplement d’être ébloui. Le lieu d’achat revêt donc toute son importance. Seul 1 Français sur 2 se rend chez un opticien, pourtant le seul professionnel qui peut, à la fois, en garantir la qualité par la traçabilité de ses fournisseurs et apporter conseils et recommandations d’usage.

Comment s’assurer de la bonne qualité des lunettes ?

La fiabilité des lunettes solaires dépend d’une règlementation qui exige plusieurs critères de performances, pour la monture et pour les verres. Ces informations doivent être détaillées dans une notice rédigée en français. Le marquage « CE » est obligatoirement apposé de façon visible, lisible et indélébile à l’intérieur des branches.

Il s’accompagne de la mention de la catégorie de protection, de 0 à 4, sachant que, pour les enfants, la catégorie 3 répond à la grande majorité des usages.

« Les montures doivent être adaptées à la forme du visage, pour permettre à l’enfant de les porter confortablement et de les adopter rapidement », explique l’Asnav. « En effet, les tempes aussi doivent être protégées des rayons indirects. C’est pourquoi les lunettes doivent tenir correctement sur la base du nez, et derrière les oreilles ».

Dernier conseil, pensez à protéger les yeux de vos enfants même si le ciel est nuageux. Car dans ces conditions, le rayonnement UV demeure et reste dangereux. La lumière est moins éblouissante, mais cette apparente douceur ne doit pas nous faire oublier que le risque est bien présent.