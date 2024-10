Quelles sont les 5 principales causes de décès en France ?

Un rapport conjoint du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de Décès de l’Inserm, de la DREES et de Santé Publique France dresse un état des lieux de la mortalité en France et des causes les plus fréquentes de décès. De quoi meurt-on en France ?

En 2022, la France a enregistré 673 190 décès (50,2 % de femmes et 49,8 % d’hommes). Après deux années fortement impactées par le Covid-19, l’épidémie a reculé cette année-là. Pour autant, 2022 a tout de même été marquée par un excès de 54 000 décès toutes causes confondues par rapport au nombre attendu en l’absence d’épidémie. Alors quelles sont les principales causes de décès ?

Les tumeurs

Les cancers restent la première cause de mortalité en France depuis 2005, représentant un quart des décès (25,5 %) en 2022, soit 171 630 décès. Les tumeurs affectent davantage les hommes que les femmes. Et les cancers les plus meurtriers restent ceux du poumon, du côlon-rectum, du sein et du pancréas.

Les maladies cardio-neurovasculaires

En deuxième position, les maladies cardio-neurovasculaires (comme l’infarctus du myocarde, l’AVC et l’insuffisance cardiaque) sont responsables de 20,8 % des décès. Ces pathologies affectent principalement les personnes âgées et constituent la cause de décès la plus fréquente chez les 85 ans et plus. Entre 2021 et 2022, la mortalité due à ces maladies a légèrement augmenté chez les femmes, tout en restant stable chez les hommes.

Les maladies de l’appareil respiratoire (hors Covid-19)

Les décès dus aux maladies respiratoires (hors Covid-19) ont fortement progressé en 2022, représentant 6,7 % des décès et devenant ainsi la troisième cause de mortalité. Cette hausse pourrait s’expliquer en partie par les épidémies de grippe saisonnière et la circulation active d’autres virus respiratoires. Ces décès concernent principalement des personnes âgées, la moitié d’entre eux concernant des patients de 86 ans ou plus.

Les causes externes (accidents, suicides, homicides)

Les causes externes ont été responsables de 44 800 décès, soit 6,7 % du total. Par « causes externes », il faut comprendre les accidents (chutes, accidents domestiques, accidents de transport), les suicides et les homicides. Notons que la mortalité due aux accidents a augmenté dans toutes les classes d’âge, notamment chez les plus de 85 ans. Les causes externes représentent la deuxième cause de mortalité chez les personnes de moins de 65 ans, après les tumeurs.

Le Covid-19

Bien que le nombre de décès dus au Covid-19 ait diminué de près d’un tiers par rapport à 2021, cette maladie est restée la cinquième cause de décès en France en 2022. Ce recul s’explique en grande partie par l’atteinte d’une immunité collective élevée, grâce à une large couverture vaccinale et à la moindre virulence des variants.