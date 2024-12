Qu’est-ce que le délirium post-opératoire ?

Après une opération chirurgicale importante, certains patients peuvent présenter des symptômes de confusion et des hallucinations. De quoi s’agit-il exactement ?

Une désorientation dans le temps et l’espace, une certaine agitation, des hallucinations, une altération de la mémoire à court terme… Voici certains des symptômes pouvant apparaître chez des patients après une opération chirurgicale. On appelle cela le délirium postopératoire. Il s’agit d’un trouble psychiatrique reconnu et qui touche jusqu’à 70 % des patients âgés de plus de 60 ans ayant subi une intervention chirurgicale majeure. En effet, l’âge demeure un des facteurs de risque les plus prégnants.

D’autres facteurs ont été identifiés. Outre la présence d’une démence déjà installée chez le patient, une faible vision, une mauvaise ouïe, des symptômes dépressifs, un abus d’alcool, la malnutrition ou encore le fait de prendre plus de 5 médicaments par jour majorent le risque de délire post-opératoire. De plus, une étude publiée en 2010 dans la revue Annals of Surgery a montré que trois facteurs influaient particulièrement sur le risque d’état confusionnel : une faible autonomie à la marche, l’état de santé du patient avant opération et la prescription de tramadol après l’opération.

Quelles sont les conséquences de ce trouble ?

Les patients qui présentent un délirium postopératoire voient la durée de leur séjour à l’hôpital s’allonger. Autre conséquence, ce trouble accélère le déclin cognitif et a un impact négatif sur la récupération fonctionnelle. Enfin, il augmente les taux de morbidité et de mortalité chirurgicales.

Quelle prise en charge ?

Lorsque ce trouble intervient, il est souvent nécessaire d’administrer des antipsychotiques à faibles doses afin d’assurer la sécurité du patient. Lequel peut risquer de se blesser en raison des hallucinations, par exemple. Mais le traitement doit être arrêté le plus rapidement possible.

Une surveillance du patient est ensuite nécessaire. Sachant que les symptômes « interviennent fréquemment après une courte période de temps (24-48h) suivant la chirurgie et peuvent durer jusqu’à 5 jours après la chirurgie », indiquait le Dr Franck Verdonk dans une présentation du congrès de la Société française d’anesthésie et de réanimation en 2019.