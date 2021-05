Qu’est-ce qu’une chimiothérapie ?

Si la chimiothérapie est sûrement le traitement du cancer le plus connu, son fonctionnement l’est parfois moins. Voici ce que vous devez savoir sur cette thérapie destinée à lutter contre les cellules tumorales.

La chimiothérapie a pour but d’éliminer les cellules cancéreuses de tous les endroits du corps. Pour ce faire, des médicaments combinés administrés au malade, agissent en détruisant les cellules malignes ou en les empêchant de se multiplier.

En fonction du type et de la localisation de la tumeur, ce traitement peut être prescrit, comme le décrit l’Institut national du Cancer (INCa) :

– « avant une chirurgie. On parle alors de chimiothérapie néoadjuvante. Cette chimiothérapie a pour but de diminuer la taille de la tumeur et de faciliter ainsi l’opération » ;

– « après une chirurgie complète de la tumeur. C’est alors une chimiothérapie adjuvante. Elle a alors pour but de diminuer les risques de récidive locale ou à distance » ;

– « ou pour traiter des métastases, c’est-à-dire des cellules cancéreuses qui se sont propagées dans d’autres parties du corps. On dit que c’est une chimiothérapie métastatique. »

Comment se déroule une chimiothérapie ?

Le plus souvent administrée pas injection via un cathéter à l’hôpital, la chimiothérapie est suivie par cycles de cures. Ces cycles comprennent les jours au cours desquels le traitement est effectivement administré (la cure) ainsi que la période de repos pendant laquelle le traitement n’est pas délivré.

« Les schémas d’administration sont variables d’un protocole de traitement à l’autre. Ils comprennent habituellement 4 à 6 cures, le plus souvent espacées de 21 jours. Le traitement s’échelonne donc souvent sur une période de 3 à 6 mois », précise le laboratoire Roche. Chaque séance d’injection peut durer plusieurs heures.

Quels sont effets indésirables ?

« Les agents chimiothérapeutiques détruisent les cellules cancéreuses, mais ils peuvent aussi endommager les cellules saines. Les lésions aux cellules saines provoquent des effets secondaires », note la Société canadienne du Cancer. Parmi ces effets indésirables, on peut citer la fatigue, les nausées et vomissements, la perte d’appétit, la perte de cheveux et de poils, une inflammation des muqueuses, des changements de la peau… A noter que l’importance de ces effets indésirables n’est pas le signe de l’efficacité ou de l’inefficacité du traitement.