Réchauffement climatique : quand la chaleur frappe davantage les jeunes

Une nouvelle étude menée au Mexique remet en question une croyance largement répandue concernant la vulnérabilité aux chaleurs extrêmes. Contrairement aux idées reçues qui considèrent les personnes âgées comme les plus à risque, ce travail révèle que, dans les pays émergents, 75 % des décès liés à la chaleur touchent les moins de 35 ans.

L’été 2023 a été marqué en France par quatre épisodes de canicule. Sur l’ensemble de cette période, plus de 5 000 décès liés à la chaleur ont été recensés, dont les trois quarts chez des populations âgées de 75 ans et plus.

Pourtant, une étude publiée dans Science Advances, montre que dans les pays émergents, une proportion significative des victimes se situe davantage dans la tranche d’âge 18-35 ans, pourtant considérée comme la plus résistante physiologiquement. Et 75 % des décès concernent des individus de moins de 35 ans.

Les chercheurs de la Climate School de l’université Columbia ont travaillé sur des données mexicaines, le Mexique recueillant des données géographiques très précises sur la mortalité et les températures quotidiennes.

Entre 1998 et 2019, ils ont ainsi identifié environ 3 300 décès annuels liés à la chaleur. Parmi ceux-ci, près d’un tiers concernaient des personnes âgées de 18 à 35 ans. Les enfants de moins de 5 ans, en particulier les nourrissons, étaient également très vulnérables. Et étonnamment, les personnes âgées de 50 à 70 ans sont celles qui ont le moins souffert de la mortalité liée à la chaleur.

Pour les auteurs, les facteurs pouvant expliquer ces résultats sont multiples :

l’exposition professionnelle : les jeunes adultes occupent souvent des emplois physiques en extérieur (agriculture, construction) ou dans des usines sans climatisation ;

les activités sportives en plein air plus fréquentes chez cette population ;

la vulnérabilité particulière des très jeunes enfants, dont le système de régulation thermique est encore immature.

Les chercheurs estiment que cette nouvelle étude aura des implications mondiales. Le Mexique est un pays à revenu intermédiaire, avec une population âgée en moyenne de moins de 35 ans (29 ans en 2020) et dont 15 % des travailleurs sont employés dans l’agriculture. Dans de nombreux pays pauvres et chauds, principalement en Afrique et en Asie, des populations beaucoup plus jeunes effectuent des travaux manuels à des pourcentages beaucoup plus élevés. Cette vulnérabilité inattendue des jeunes adultes pourrait entraîner des conséquences dramatiques dans ces régions.