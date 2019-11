Pour relancer une dynamique sexuelle, certains couples se tournent vers une potentielle source d’excitation : la pornographie. Alors, regarder à deux des films généralement destinés à un « usage » solitaire, est-ce une bonne idée ?

Autrefois considéré comme honteux, voyeuriste et solitaire, le visionnage de films pornographique s’est depuis démocratisé. Les résultats d’une récente enquête Ifop a ainsi montré que plus de la moitié des Français a déjà maté en couple. Et deux tiers se disent prêts à regarder un film X avec leur partenaire si ce dernier le leur demandait. « Soyons honnêtes », lance Marie Bareaud, sexologue à Nantes, « cette demande est le plus souvent le fait de l’homme. »

Une fausse bonne idée ?

« Bien entendu, regarder du porno en couple peut émoustiller et créer une nouvelle énergie sexuelle les premières fois », continue Marie Bareaud. « Mais le visionnage à deux impose des règles strictes. L’envie doit être partagée. L’erreur serait de le faire pour faire plaisir à l’autre, car à terme, cela peut engendrer rancœur et colère ». En clair, si vous ne le sentez pas, ne vous forcez pas.

Point trop n’en faut

Le porno en couple doit en outre rester une distraction coquine occasionnelle. Et non un passage obligé. Le X à deux peut en effet avoir des effets pervers : on se compare à ce que l’on voit à l’écran, on se met la pression, on a le souci de la performance… « Un blocage peut alors apparaître », note la sexologue. « Cela viendra au contraire appauvrir la sexualité ».

Misez sur l’érotisme

Si, en regardant ces vidéos, votre objectif est de relancer votre libido, Marie Bareaud conseille plutôt « de miser sur ce qui est vraiment érotique comme le baiser et l’ambiance. Mais c’est sûr », convient-elle, « cela demande un peu plus d’efforts que le simple fait de se mettre devant un porno ».