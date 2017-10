Comment remuscler son périnée après l’accouchement ?

Etiré sous le poids de l’utérus pendant de longs mois, malmené pendant l’accouchement, le périnée des jeunes mamans est souvent relâché. Pas question donc de le faire souffrir davantage en lui infligeant des séries d’abdominaux avec relevés de buste. Pour retrouver un périnée tonique et dans la foulée un ventre plat, il faut surtout apprendre à bien respirer.

A l’heure actuelle, toutes les femmes peuvent bénéficier de la prise en charge par l’Assurance-maladie d’une dizaine de séances de rééducation du périnée après leur accouchement. La récente recommandation du Collège national des gynécologues et obstétriciens français de ne pas proposer cette rééducation aux femmes ne présentant pas de symptôme d’incontinence trois mois l’accouchement changera-t-elle la donne ? De l’avis de nombreuses sages-femmes et kinésithérapeutes, ce serait dommageable : le périnée joue un rôle primordial, souvent méconnu, et ces séances sont l’occasion d’apprendre à en prendre soin au quotidien.

5 minutes tous les jours

Quoiqu’il en soit, la rééducation périnéale avec un professionnel ne débute jamais avant 6 à 8 semaines. Mais il est tout à fait possible, et même recommandé, de commencer bien plus tôt. Pourquoi pas dans les jours qui suivent l’arrivée de bébé. Le Dr Bernadette de Gasquet a développé un exercice doux et pourtant redoutablement efficace. Non seulement il permet de retonifier le périnée et la sangle abdominale mais aussi de lutter contre la constipation, fréquente après un accouchement.

Allongée sur le dos, talons au sol et jambes fléchies, posez les mains sur vos cuisses. Serrez votre périnée puis soufflez. A la fin de l’expiration, rentrez votre ventre tout en retenant votre respiration et en poussant avec vos mains sur vos cuisses. Tenez la posture 12 à 15 secondes puis relâchez. Répétez à plusieurs reprises, en serrant à chaque fois un peu plus votre périnée et en creusant votre ventre, comme si vous cherchiez à remonter la fermeture éclair d’une jupe taille haute un peu serrée.