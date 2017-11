Pour de nombreux célibataires, la vie sexuelle peut parfois s’avérer bien calme. Voire quasiment inexistante pendant plusieurs années. Et d’un coup, une personne peut en quelques minutes, réveiller nos sens. Entre perte de confiance et peur de ne plus savoir comment s’y prendre, le Dr Béatrice Cuzin vous donne les clefs pour retrouver une sexualité épanouie.

Il n’est pas toujours facile de reprendre une activité sexuelle, source de plaisir et d’épanouissement. Selon le Dr Beatrice Cuzin, sexologue à Lyon, les personnes peuvent être confrontées à deux obstacles. « Pour certains, le corps risque de s’être quelque peu rouillé, mais c’est surtout en fonction de l’âge. Le principal obstacle en réalité concerne les hommes et les femmes qui se sont masturbé pendant de longs mois ou années. Ils risquent en effet de ne pas parvenir à l’orgasme pendant l’acte sexuel. Tout simplement parce qu’ils n’arrivent pas à lâcher prise, leur stimulation de plaisir n’étant plus la même. Ils doivent lentement retrouver de nouvelles sensations. »

Reprendre une activité sexuelle après une longue absence peut également générer du stress. « Les facteurs psychologiques doivent être pris en compte, notamment parmi les personnes qui ont souffert d’une séparation douloureuse ou encore d’un deuil. Heureusement les tensions mentales devraient s’estomper dans l’intimité », indique le Dr Cuzin.

Place aux massages

De manière plus pratique, notre spécialiste conseille de prendre son temps. « Il est indispensable d’apprendre à connaître son partenaire, sa manière de réagir après un baiser, une caresse. Pour retrouver le plaisir et se lâcher, il est bien de jouer d’emblée sur le tactile et de se masser. Cela permet d’être à la fois dans le plaisir et la relaxation. Cela va faciliter l’ouverture du corps caverneux, pénien et clitoridien ». Béatrice Cuzin évoque ainsi le massage du dos, du ventre, des bras, des mains, des jambes et puis des parties intimes. « Je conseille pour débuter de s’investir dans une sexualité basée sur l’échange, le plaisir et la relaxation ».