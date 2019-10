Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation met en ligne les résultats des contrôles officiels d’hygiène et de sécurité alimentaires sur un site dédié et via une application mobile. Vous pourrez ainsi identifier les restaurants, boucheries ou encore restaurations collectives ne respectant pas la réglementation en la matière.

Propreté des locaux et du matériel, hygiène du personnel et des manipulations, respect de la chaîne du froid… les services du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation sont mobilisés afin de renforcer, autour de la période des fêtes de fin d’année, la surveillance de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Entre le 1er novembre 2019 et le 15 janvier 2020 donc, les commerces de coquillages, de gibier ou de foies gras, sur les marchés ou en boutiques, les restaurants et les traiteurs, feront l’objet d’une vigilance particulière.

Un contrôle renforcé que vous pouvez désormais suivre de près puisque les résultats de ces contrôles sont accessibles via le site Internet ou l’application mobile du dispositif Alim’confiance.

Satisfaisant ou à corriger d’urgence ?

En vous rendant sur le site ou l’application, vous aurez accès une carte interactive. Vous pouvez sélectionner le type d’établissement recherché ainsi que le résultat obtenu : de « très satisfaisant » à « à corriger de manière urgente ». Tous les établissements de la chaîne alimentaire sont concernés : restaurants, métiers de bouche, distributeurs, restauration collective, ateliers de production et de transformation des denrées animales ou d’origine animale, des denrées végétales ou d’origine végétale, abattoirs…

Pas d’inquiétude : « en cas de danger pour la santé du consommateur, des mesures d’urgence sont mises en œuvre, telle que la fermeture d’un restaurant ou le retrait de l’agrément sanitaire pour une industrie agroalimentaire », rassure le ministère.

« Chaque jour, de nouveaux résultats sont ajoutés et restent visibles pendant une durée d’un an », précise le ministère. C’est pourquoi « il est donc possible que le niveau d’hygiène de l’établissement que vous recherchez ne soit pas encore publié sur Alim’confiance. »

Signaler un établissement

Si vous avez été malade après avoir mangé dans un restaurant, vous pouvez prendre contact avec la Direction départementale en charge de la protection des populations du département où se situe le restaurant.

A noter : la qualité gustative des produits n’est pas prise en compte dans ces contrôles.