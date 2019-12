Pour ceux qui en douteraient encore – vaccino-sceptiques en tête – la rougeole continue de tuer. En 2018, elle a fait plus de 140 000 victimes (principalement des enfants de moins de 5 ans) dans le monde. Dans les pays pauvres, mais pas seulement.

Selon de nouvelles estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre américain du contrôle et de la prévention des maladies (CDC), plus de 140 000 personnes dans le monde sont mortes de la rougeole en 2018.

La plupart des décès concernaient des enfants de moins de 5 ans. « Les bébés et les très jeunes enfants sont en effet les plus exposés au risque d’infection par la rougeole, avec des complications potentielles comme la pneumonie et l’encéphalite, ainsi qu’une incapacité permanente – dommages permanents au cerveau, cécité ou perte auditive », note l’OMS.

Pourtant le vaccin existe

« Le fait qu’un enfant meure d’une maladie évitable par la vaccination comme la rougeole est un véritable scandale et un échec collectif quant à la protection des plus vulnérables », a ainsi déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreysus, directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé. En effet, 86% des enfants dans le monde ont reçu la première dose du vaccin contre la rougeole en 2018, et moins de 70% ont reçu la deuxième dose recommandée. Or pour une protection optimale, une couverture vaccinale de 95% à 2 doses est nécessaire.

Pas que les pays pauvres

Ainsi, en 2018, la République démocratique du Congo (RDC), le Libéria, Madagascar, la Somalie et l’Ukraine figuraient parmi les pays les plus touchés. Ces cinq pays représentaient à eux seuls près de la moitié des cas de rougeole dans le monde. Ce qui ne signifie pas que les pays développés soient indemnes de tout risque. « Cette année, les États-Unis ont signalé le plus grand nombre de cas en 25 ans, tandis que quatre pays d’Europe – l’Albanie, la République Tchèque, la Grèce et le Royaume-Uni – ont perdu leur statut d’élimination de la rougeole en 2018 à la suite de flambées prolongées de cette maladie », alerte l’OMS.

Les motifs susceptibles d’expliquer cette résurgence de la rougeole sont multiples : difficiles accès aux soins dans certains pays, remise en question de l’innocuité vaccinale dans d’autres…

« Ces dernières données montrent que nous reculons malheureusement dans nos progrès contre une maladie facilement évitable », conclut Kathy Calvin, présidente et directrice générale de la Fondation pour les Nations unies. « Mais nous pouvons renverser la vapeur contre ces flambées grâce à une action collective, à un engagement politique ferme… »