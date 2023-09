Rugby : Pourquoi les joueurs ont parfois les « oreilles en chou-fleur »?

En médecine, l’on parle d’othématome. Dans un langage plus imagé, l’on évoque plus volontiers des « oreilles en chou-fleur ». Quelle est cette déformation qui touche souvent les rugbymen ? Comment la prévenir et la traiter ?

Si vous avez déjà regardé un match de rugby, peut-être vous êtes-vous déjà interrogé sur la forme particulière des oreilles de certains joueurs. Plus épaisses, gonflées, elles sont souvent qualifiées d’oreilles en « chou-fleur » tant la forme qu’elles adoptent prennent des allures de crucifères.

Cette oreille en chou-fleur – en médecine on parlera d’othématome ou d’hématome sous-périchondral – est causée par un coup violent ou un traumatisme répété de l’organe, entraînant une déformation. En fait, au moment du traumatisme, une accumulation de liquide ou de sang se produit sous le périchondre, une couche de tissu qui recouvre le cartilage. « Le cartilage est un tissu résistant mais flexible qui donne sa forme à votre oreille », peut-on lire sur le site de l’Université Tufts dans le Massachussetts. La peau peut en outre se détacher du cartilage. Et si le périchondre reste séparé, « un cartilage anormal (du tissu cicatriciel) commencera à se former au-dessus du cartilage normal modifiant l’apparence de l’oreille ».

Au rugby, les joueurs occupant le poste de première ligne sont souvent les plus concernés. Et pour cause, dans les mêlées, les frottements sont légion.

Comment traiter l’hématome ?

Si du sang s’est accumulé entre la peau et le cartilage de votre oreille, il doit être drainé par un médecin dès que possible. Si au contraire l’hématome n’est pas traité rapidement et que du tissu cicatriciel s’est déjà formé, une chirurgie plastique sur l’oreille pour lui rendre un aspect normal est alors nécessaire.

Pour ne pas en arriver là, le mieux reste encore la prévention. Des casques de protection dédiés aux rugbymen sont disponibles dans le commerce. Et si votre oreille est blessée, consultez immédiatement pour prévenir tout risque d’« oreille en chou-fleur ».

A noter : Cette déformation est à l’origine de séquelles esthétiques mais aussi parfois fonctionnelles (surdité…).