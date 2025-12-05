Santé bucco-dentaire : ce que change la grossesse

En matière de santé bucco-dentaire, de nombreuses idées reçues circulent sur les femmes enceintes. Le sujet est abordé par le chirurgien-dentiste Sacha-Gabriel Ayache, qui le développe dans son ouvrage « 50 mythos sur les chicots » (2025).

Les soins dentaires ne doivent pas être négligés pendant la grossesse. Les associations dentaires professionnelles recommandent non seulement des soins dentaires réguliers pendant la grossesse, mais elles confirment également leur sécurité et leurs bénéfices. Toutefois, de nombreuses idées reçues persistent et, parmi elles, celles sur l’usage des anesthésiques locaux. Que les femmes soient rassurées : à ce jour aucune preuve scientifique ne justifie ces craintes. Le Dr Ayache cite une étude américaine montrant que l’utilisation, de manière appropriée, d’un anesthésique local, comme la lidocaïne, ne présente aucun risque pour le développement du fœtus.

Soigner ses gencives pour limiter le risque d’accouchement prématuré

Bien au contraire, les femmes enceintes doivent porter une attention toute particulière à leur santé bucco-dentaire. Car les bouleversements hormonaux liés à la grossesse (élévation de la progestérone et des œstrogènes) les exposent à la « gingivite gravidique » ou gingivite de grossesse, avec des gencives rouges, enflées et qui saignent facilement.

Selon quel mécanisme ? Les modifications hormonales amplifient la réaction inflammatoire déclenchée par la plaque dentaire. Entre 70 et 75 % des femmes enceintes développent cette gingivite lorsque la plaque n’est pas maîtrisée, avec un risque de progression vers une parodontite plus élevé. Or il est désormais démontré que les femmes présentant une parodontite ont un sur-risque d’accouchement prématuré ou d’enfants de faible poids de naissance. L’hypothèse est que les médiateurs inflammatoires produits par les gencives infectées pourraient entrer dans la circulation sanguine et atteindre le placenta. De plus, dans une étude menée par l’Inserm, une prise en charge précoce des maladies parodontales au cours de la grossesse a permis de réduire ces risques, pour la mère et l’enfant.

« Un entretien bucco-dentaire régulier est donc nécessaire (examen et nettoyage) y compris chez les femmes enceintes, insiste le Dr Ayache, avec une préférence – exclusivement pour des raisons de confort – pour le second trimestre de la grossesse pour les soins non urgents (moins de nausées matinales, position allongée plus confortable). Mais attention, les traitements urgents(douleur, abcès dentaire…), doivent être pris en charge à tout moment de la grossesse, quel que soit le trimestre de grossesse car toute complication infectieuse doit être prise au sérieux en raison de conséquences potentiellement graves pour la mère comme pour le fœtus. » Le chirurgien-dentiste rassure : « des protocoles de traitement pour les urgences dentaires chez les femmes enceintes sont bien établis pour minimiser les risques tout en soulageant efficacement la douleur ».

Les radiographies dentaires, une irradiation infime pour le fœtus

Une autre croyance à la vie dure, dans le grand public comme chez certains professionnels de santé, à propos des radiographies dentaires pendant la grossesse, indispensables pour visualiser les dents et structures osseuses (grâce aux rayons X) en cas de douleur dentaire sévère, d’infection ou de traumatisme. « Il faut actualiser les connaissances : lorsqu’elles sont réalisées avec les précautions nécessaires, elles restent parfaitement sûres au cours de la grossesse », affirme Sacha-Gabriel Ayache. Les radiations reçues pas le fœtus lors d’une radiographie dentaire standard sont très largement en dessous des seuils de sécurité. Le chirurgien-dentiste compare la dose émise (0,000032 Sv*) à un vol Paris-New York aller-retour, qui lui, expose à une radiation de 0,0005 Sv. Soit 16 fois plus !

Les recommandations du Haut conseil de la Santé publique et du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF)/ ADF sont d’ailleurs rassurantes en la matière.

*Sv : le sievert est une unité utilisée pour évaluer les conséquences de la radioactivité sur le corps humain